Der FC Bayern kassiert die erste Champions-League-Niederlage bei Lille. Nach Führung und VAR-Entscheidungen siegt der Gast dank eines Eigentores, während PSG unentschieden spielt.

Der FC Bayern München hat in der Champions League die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Am Mittwoch unterlag das Team von Trainer Vincent Kompany in Nordfrankreich mit 1:2 beim FC Lille. Das entscheidende Tor fiel durch ein Eigentor von Aleksandar Pavlovic, das den finalen Schlusspunkt gegen die zunächst sieglosen Gastgeber setzte.

Taktikwechsel und Konrad Laimer im Sturmzentrum

In Abwesenheit des verletzten Harry Kane setzte der FC Bayern auf eine ungewöhnliche taktische Maßnahme. Der deutsche Nationalspieler Konrad Laimer agierte in der Startelf als Ersatz für Kane im Sturmzentrum. Diese Position hatte der vielseitig einsetzbare Spieler aus Salzburg auf diesem Niveau zuvor wahrscheinlich noch nicht eingenommen. Laimer hatte in der 26. Minute die beste Chance für die Münchner, scheiterte jedoch am Keeper Berke Özer. Trainer Vincent Kompany vertraute zudem auf Dayot Upamecano, der nach einer Viertelstunde eine Eckballflanke per Kopf zum 1:0 in der Führung verwandelte.

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VAR-Entscheid und Eigentor besiegeln die Niederlage

Die zweite Halbzeit verlief für den Titelverteidiger aus München alles andere als nach Plan. Zunächst sorgte ein Treffer von Ayase Ueda für Aufregung, doch der Schiedsrichter zählte den Treffer nach einer VAR-Überprüfung nicht, da der Torschütze zuvor ein Foul begangen hatte. Lille nutzte die defensive Passivität der Bayern aus und ging verdient in Führung, als Ueda in der 62. Minute zum 1:1 ausglich. Kurze Zeit später, in der 65. Minute, entschied sich das Spiel durch einen Ball, der von Aleksandar Pavlovic von der Stange direkt ins eigene Tor prallte.

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PSG lässt Zähler liegen und Stuttgart verliert in Mailand

Während der FC Bayern verlor, zeigte sich der Titelverteidiger Paris Saint-Germain weniger erfolgreich. In der Ligaphase gab es gegen die AS Roma ein 2:2. Mario Hermoso führte die Roma in der fünften Minute in Führung, bevor Illia Sabarnyi zum Ausgleich traf. Ousmane Dembele brachte PSG nach einer Einwechslung in der sechsten Minute in Führung, doch Donyell Malen sorgte per Elfer nach einer Handspiel-Abseits-Entscheidung gegen Vitinha für den 2:2-Endstand. In Mailand verlor der VfB Stuttgart mit Yanik Spalt mit 0:2 bei Inter. Petar Sucic verwertete einen Hand-Elfer und Lautaro Martinez entschied das Spiel.

Weitere Ergebnisse: Barcelona und Liverpool triumphierten

Barcelona und Liverpool setzten sich deutlich durch. Der FC Barcelona gewann mit der zweiten Garnitur bei Sabah mit 4:1, wobei Anthony Gordon doppelt traf. Der VfB Stuttgart verlor in Mailand klar gegen Inter. Barcelona gewann mit 4:1, Liverpool siegte mit 3:0 gegen Brügge.