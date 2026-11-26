FC Bayern und FC Bayern verlieren in der Champions League: Konrad Laimer steht im Sturm, Yanik Spalt in der Startelf. Details zu den Ergebnissen.

Der FC Bayern München erleidet die erste Saison-Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase. Trainer Vincent Kompany setzte gegen den OSC Lille auf eine taktische Neuerung und bildete mit Konrad Laimer einen ungewöhnlichen Angriff.

Am Dienstagabend endete das Spiel für den deutschen Rekordmeister mit einer überraschenden 1:2-Niederlage in Lille. Die Bayern waren zuvor noch ungeschlagen, doch die französische Mannschaft zeigte sich von der ersten Minute an gefährlich. Dayot Upamecano erzielte zwar nach 15 Minuten die Führung per Kopf, doch das Team hielt den Vorsprung nicht.

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Kompany setzt auf Laimer als Stürmer

Vincent Kompany griff aufgrund der Verletzung von Harry Kane auf eine ungewöhnliche Formation zurück. Konrad Laimer wurde in die Spitze der Offensive geschickt. Bis zur Pause lieferte sich das Team mit Lille ein enges Match, bei dem Laimer in der 26. Minute eine klare Chance ausließ und Lille-Torhüter Berke Özer scheiterte.

Nach der Pause drehten die Franzosen das Spiel komplett. Ayase Ueda erzielte in der 62. Minute den Ausgleich. Das entscheidende Tor folgte in der 65. Minute durch ein Eigentor von Aleksandar Pavlovic. Damit endete die Serie der Münchner.

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Stuttgart und Spalt scheitern in Mailand

Auch Österreichs Fußballtalente hatten am Dienstagabend keine Freude. Der VfB Stuttgart unterlag Inter Mailand mit 0:2. Yanik Spalt stand dabei erstmals in der Königsklasse in der Startelf.

Inter Mailand kontrollierte das Spiel weitgehend. Petar Sucic erzielte per Elfmeter in der 57. Minute die 1:0-Führung. Lautaro Martinez sicherte in der 74. Minute den Sieg zum 2:0. Der VfB Stuttgart bleibt bei sieben Punkten in der Tabelle.

Weitere Ergebnisse der Champions League

Titelverteidiger Paris Saint-Germain musste sich mit einem 2:2 gegen die AS Roma zufriedengeben. Mario Hermoso brachte die Italiener früh in Führung. Illia Sabarnyi und Ousmane Dembele drehten das Spiel. Donyell Malen rettete die Römer vom Punkt.

PSG liegt hinter Real Madrid auf Rang zwei. Der FC Liverpool feierte einen 3:0-Sieg bei Club Brügge. Alexander Isak erzielte zwei Treffer. Florian Wirtz schoss den dritten Treffer für die Reds.

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Manchester United blieb bei einem 2:2 gegen Sporting Lissabon ohne Sieg. Bruno Fernandes erzielte zwei Tore. Der FC Barcelona besiegte den Gegner in Aserbaidschan mit 4:1. Anthony Gordon traf doppelt.

Atletico Madrid gewann mit 2:0 gegen Viking Stavanger. Der FC Barcelona und der FC Liverpool sind gut aufgestellt. Der FC Bayern München liegt nun mit acht Punkten aus fünf Spielen nur auf dem 15. Tabellenplatz.