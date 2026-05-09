FC Bayern-Sportdirektor: Tornike Kvaratskhelia trainiert aktuell am Campus, hat Talent, aber noch nicht Weltklasse

Sportdirektor Christoph Freund hat bestätigt, dass Tornike Kvaratskhelia, der kleine Bruder von PSG-Stürmer Khvicha Kvaratskhelia, derzeit am Campus der Münchner trainiert und ein Freundschaftsspiel absolviert hat. Freund hat betont, dass Tornike ein talentierter junger Spieler ist, aber noch nicht auf Weltklasse-Niveau ist. Er hofft, dass sich Tornike in Zukunft auf die internationale Fußballbühne erhebt.

Verpflichtet der FC Bayern etwa schon bald einen Kvaratskhelia? Wie Sport direktor Christoph Freund bereits bestätigt hat, trainiert Tornike Kvaratskhelia , der kleine Bruder von PSG-Stürmer Khvicha Kvaratskhelia, aktuell am Campus der Münchner.

"Ich kann bestätigen, dass der Junge da ist – der Bruder. Er hat mittrainiert und ein Freundschaftsspiel gemacht. Er ist ein junger Bursche, hat Talent. Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist, ein Weltklassespieler, das wäre jetzt zu viel des Guten zu sagen.

Aber er ist ein talentierter junger Spieler. Wir werden sehen, wie es da weitergeht", erklärte Freund auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg. Wie die "tz" schreibt, stand der Youngster am Dienstag beim U17-Testspiel der Bayern gegen die Global Academy von Klaus Augenthaler am Feld und glänzte direkt mit einem sehenswerten Treffer. Erobert etwa schon bald ein weiterer Kvaratskhelia die internationale Fußballbühne?

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