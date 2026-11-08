FC Bayern: Manuel Neuer hat Sehnenriss und fällt vorerst aus

FC Bayern München muss auf Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter erlitt beim Spiel gegen Mainz 05 einen Teilriss einer Sehne im rechten Fuß.

Der FC Bayern München steht vor einer schwierigen Verletzungssituation. Stammtorhüter Manuel Neuer fällt vorerst aus, da sich der 40-Jährige eine Sehne im rechten Fuß teilweise gerissen hat. Der Verein bestätigte die Diagnose nach weiteren medizinischen Untersuchungen.

Ablauf der Verletzungsszene im Spiel gegen Mainz

Die Verletzung ereignete sich am Samstag kurz vor der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels gegen Mainz 05. Manuel Neuer hechtete nach einer Flanke der Mainzer dem Ball entgegen. Dabei kam es zu einem Missverständnis mit dem Verteidiger Jonathan Tah.

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Der Ball rutschte zwischen den beiden Spielern durch und landete im verwaisten Bayern-Tor. Glücklicherweise wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung annulliert. Dennoch blieb der Torhüter verletzt am Boden liegen.

Manuel Neuer wurde wenig später ausgewechselt. Seine Mitspieler zeigten sich unmittelbar nach dem Spiel besorgt über den Zustand des Routiniers. Die genauen Umstände der Verletzung waren für die Zuschauer schockierend.

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Medizinische Einschätzung und Ausfallzeitraum

Obwohl ein Teilriss einer Sehne diagnostiziert wurde, ist die genaue Dauer der Pause noch unklar. Der FC Bayern spricht lediglich davon, dass Neuer vorerst nicht zur Verfügung steht. Eine Prognose für die Rückkehr gibt es bisher nicht.

Ein konkretes Datum für seine Rückkehr in den Kader existiert derzeit nicht. Die weiteren Schritte hängen vom individuellen Heilungsverlauf des 40-Jährigen ab. Medizinische Experten werden den Prozess weiterhin beobachten.

Für die Fans und den Verein bedeutet dies Unsicherheit. Der Teilriss der Sehne am rechten Fuß ist ein spezifisches Trauma. Die Genesung erfordert voraussichtlich eine längere Zwangspause. Details zur Therapie wurden nicht öffentlich gemacht.

Folgen für die Personalplanung des FC Bayern

Trainer und Management müssen nun kurzfristig umplanen. Jonas Urbig dürfte in den kommenden Wochen erneut zwischen den Pfosten stehen. Dieser Schritt wird die Defensive der Münchner vorerst prägen.

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Die Abwesenheit von Manuel Neuer ist ein schwerer Verlust. Der ehemalige deutsche Nationalteamtorhüter hatte eine zentrale Rolle inne. Seine Erfahrung fehlte bei der Situation gegen Mainz 05 deutlich.

Alle Spiele in der nahen Zukunft laufen ohne den Bewährungsträger. Die Verantwortung liegt nun stark auf Jonas Urbig. Die Leistung des Aushilfstorswarts wird entscheidend sein. Die Fans hoffen auf eine schnelle Rehabilitation.

Reaktion der Umgebung und weitere Schritte

Die Reaktion im Verein war schnell und klar. Die Bestätigung der Verletzung durch den FC Bayern hat alle Spekulationen ausgeräumt. Die Situation ist medizinisch gut dokumentiert. Der Fokus liegt nun auf der Genesung.