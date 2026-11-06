FBI nimmt Vater von Meghan Markle wegen Kindesmissbrauchsmaterials fest

Das FBI hat Thomas Markle in Florida festgenommen. Medien berichten von Ermittlungen wegen besitzes von Missbrauchsmaterial. Details zur Festnahme und den Vorwürfen.

US-Behörden haben Thomas Markle, den Vater der Herzogin von Sussex Meghan Markle, in den Vereinigten Staaten festgenommen. Der 82-Jährige wurde am Freitag von Mitarbeitern des FBI aus einem Seniorenheim in Florida abgeführt. Hintergrund dieser Maßnahme sind schwere Vorwürfe bezüglich des Besitzes von Bildern sexualisierten Kindesmissbrauch s.

Festnahme in Florida und Ermittlungsbeginn

Die Festnahme von Thomas Markle erfolgte in einer Seniorenresidenz im Bundesstaat Florida, wo er seit seiner Rückkehr in die USA lebte. Medienberichte der britischen Daily Mail und der US-Zeitung New York Post belegen, dass Beamte des FBI den pensionierten Feuerwehrmann abführten. Das FBI äußerte zunächst keine offizielle Bestätigung zu den Vorfällen, bestätigte jedoch indirekt durch das Vorgehen die Schwere der Sachlage.

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Die Ermittlungen gegen den Schwiegervater von Prinz Harry begannen bereits in einer anderen Geografie. Bereits in der vergangenen Woche hatte die philippinische Polizei bekannt gegeben, dass sie bei der Durchsuchung von Datenträgern des 82-Jährigen verbotenes Material gefunden habe. Ein Laptop, der in einem ehemaligen Wohnsitz von Thomas Markle auf den Philippinen sichergestellt wurde, war der Auslöser für die internationalen Fahndungsaktivitäten.

Entdeckung der Beweise und internationale Razzien

Die Spuren, die zur aktuellen Festnahme führten, wurden bereits vor Monaten gelegt. Ende Oktober berichteten britische Medien wie die Sun, dass sein Sohn Thomas Markle Jr. beim Aufräumen eines Hauses auf den Philippinen auf Kisten mit den umstrittenen Aufnahmen gestoßen sei. Diese Entdeckung löste eine Kette von polizeilichen Maßnahmen aus, die den Fall internationalisierten.

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Zusätzlich zu den Ermittlungen auf den Philippinen und in den USA wurden auch andere Länder in die Operationen einbezogen. Anfang dieser Woche durchsuchte die mexikanische Polizei einen Lagerraum, der von Thomas Markle angemietet worden war. Die Staatsanwaltschaft des mexikanischen Bundesstaates Baja California gab an, dass die Razzia auf einen anonymen Hinweis erfolgte. Diese parallelen Ermittlungen unterstreichen die globale Reichweite des Falls.

Thomas Markle hatte in der Vergangenheit in Mexiko gelebt, bevor er 2025 nach Cebu auf den Philippinen umzog. Medienberichten zufolge kehrte er Anfang dieses Jahres in die USA zurück. Trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen und der nun erfolgten Festnahme durch die US-Bundespolizei hatte der 82-Jährige alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets entschieden zurückgewiesen.

Reaktion der Familie und politische Konsequenzen

Die Herzogin von Sussex reagierte schockiert auf die Veröffentlichung der Vorwürfe. Meghan Markle räumte öffentlich ein, dass sie bereits seit vielen Jahren von den Verdachtsmomenten gegenüber ihrem Vater wusste. Nach eigenen Angaben erfuhr sie 2018 von den Anschuldigungen, was dazu führte, dass sie den Kontakt zwischen ihren beiden Kindern und ihrem Vater von nun an strikt verhinderte.

Diese persönliche Trennung ist Teil einer langen historischen Distanzierung der Familie. Prinz Harry und Meghan Markle waren Ende August nach sechs Jahren Abwesenheit überraschend mit ihren Kindern in das Vereinigte Königreich zurückgekehrt. Das Paar hatte sich bereits Anfang 2020 von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen, was zuvor zu einem Zerwürfnis mit der britischen Königsfamilie geführt hatte. Die aktuelle Entwicklung rund um Thomas Markle fügt sich in diese komplexe familiäre Dynamik ein.