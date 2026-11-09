FBI-Ermittlungen gegen Thomas Markle: Doria Ragland identifiziert Fotos

Neue Enthüllungen im Fall Thomas Markle: Seine Ex-Frau Doria Ragland hat sichergestelltes Material identifiziert. Meghans Familie kooperiert mit dem FBI.

Die Ermittlungen des FBI um Thomas Markle, den Vater der Herzogin Meghan, nehmen weiter an Brisanz zu. Der 82-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme am 6. November unter strengen Auflagen und Hausarrest in einem Pflegeheim. Nun berichten Medien, dass seine Ex-Frau Doria Ragland das von den Behörden sichergestellte Material begutachtet hat.

Identifikation durch Doria Ragland

Doria Ragland, die Mutter von Meghan und Ex-Frau von Thomas Markle, hat nach eigenen Angaben die von der US-Geheimdienstbehörde beschlagnahmten Fotos identifiziert. Das Paar war zwischen 1979 und 1987 verheiratet. Ihre Mitarbeit an der Identifizierung ist ein entscheidender Schritt in den laufenden Untersuchungen, da sie die Personen auf den Bildern eindeutig zuordnen kann.

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Mitwirkung von Herzogin Meghan

Herzogin Meghan, 43 Jahre alt, soll den Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung des Falls helfen. Eine Quelle sagte gegenüber der Zeitung The Times, dass die Herzogin absolut kooperativ sei und dies sehr gerne tue. Ihre Unterstützung könnte für die Klärung der Vorwürfe und den Umgang mit dem belastenden Material von großer Bedeutung sein.

Halbbruder hilft bei der Lokalisierung

Der Halbbruder des Beschuldigten, Thomas Markle Jr., 60 Jahre alt, kooperiert ebenfalls eng mit dem FBI. Er hat den Ermittlern den genauen Standort zweier weiterer Lagerräume in Los Angeles genannt. Dies erweitert den räumlichen Untersuchungsrahmen der Behörden erheblich und könnte weitere Beweise zutage fördern.

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Gefundene Beweismittel und Vorwürfe

Thomas Markle wird der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Sein Halbbruder äußerte gegenüber der Presse große Skepsis hinsichtlich dessen, was das FBI in den Lagerräumen finden könnte. Er bezieht sich dabei auf Material, das bereits auf den Philippinen und in Mexiko sichergestellt wurde und die Schwere der Vorwürfe unterstreicht.

Aktueller Status und rechtliche Lage

Der 82-Jährige befindet sich derzeit unter strengen Auflagen in einem Pflegeheim in Florida. Die Kombination aus seinem Hausarrest und der intensiven Zusammenarbeit seiner Familie mit den US-Behörden markiert eine neue Phase in diesem hochpolitischen und emotional aufgeladenen Rechtsfall.