FBI ermittelt: Thomas Markle in Mexiko wegen Kindesmissbrauchs festgenommen

Thomas Markle, Vater von Herzogin Meghan, wurde in Lakeland festgenommen. Das FBI ermittelt wegen Kindesmissbrauchs nach Funden in Mexiko und auf den Philippinen.

Das US-Justizministerium hat schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle, den Vater der britischen Herzogin Meghan Markle, geäußert. Nach Angaben des FBI soll der 73-Jährige festgenommen worden sein, nachdem Ermittler Hinweise auf die Darstellung von sexuellem Kindesmissbrauch gefunden haben. Die Festnahme ereignete sich in einem Seniorenheim in der Stadt Lakeland im US-Bundesstaat Florida, in dem Markle erst vor kurzem eingezogen war. Die Behörden stützen sich auf umfassende Erkenntnisse aus internationalen Ermittlungen, die das Lager des Vaters der Herzogin ins Visier genommen haben.

Schwerer Fund in mexikanischem Lagerraum

Der Kern der Ermittlungen liegt in der mexikanischen Stadt Rosarito, wo die Behörden bereits im Jahr 2017 ein Lagerhaus durchsuchten. Thomas Markle hatte diese Immobilie laut Informationen der Zeitung Daily Mail damals angemietet. Bei der Durchsuchung sicherten die mexikanischen Beamten mehrere Computer, Datenträger, Videokassetten sowie Fotos und Zeitschriften. Ein Teil des beschlagnahmten Materials soll Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs enthalten haben. Die Behörden suchten zusätzlich nach Hinweisen auf schweren Menschenhandel.

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Internationale Beweise auf den Philippinen

Parallel zu den Aktionen in Mexiko laufen intensive Ermittlungen auf den Philippinen. Dort hat der ältere Sohn von Thomas Markle, Thomas Markle Jr., in den Habseligkeiten seines Vaters zahlreiche illegale Materialien entdeckt. Der 60-jährige Sohn gibt an, dass er Hunderte, wenn nicht Tausende entsprechender Bilder gefunden habe. Die Untersuchung elektronischer Geräte in der Stadt Cebu führte dazu, dass Ermittler Aufnahmen minderjähriger Buben und Mädchen sicherten. Diese digitalen Beweise bilden eine weitere Säule der Anklage gegen den Vater der Herzogin.

Reaktion von Herzogin Meghan Markle

Die drastischen Berichte über den Vater haben auch Herzogin Meghan Markle erreicht. Sie erklärte sich zutiefst bestürzt über die Nachrichten, die ans Licht gekommen sind. In ihrer Stellungnahme betonte sie, dass ihre Gedanken bei jenen Kindern liegen, denen möglicherweise Leid zugefügt wurde. Die Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater ist seit Jahren zerrüttet, und die beiden haben keinen Kontakt mehr zueinander. Dies hebt die emotionale Distanz hervor, die in diesem aktuellen Skandal relevant bleibt.

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Abwehr der Vorwürfe durch Thomas Markle

Thomas Markle weist sämtliche Vorwürfe kategorisch zurück. Er bestreitet die ihm zur Last gelegten Handlungen und bestritt die Existenz der beschlagnahmten Materialien. Die rechtliche Lage bleibt jedoch komplex, da das FBI und internationale Partner über konkrete physische und digitale Beweise verfügen. Es ist noch nicht absehbar, welche konkreten rechtlichen Konsequenzen die laufenden Ermittlungen für ihn haben werden. Die Festnahme in Lakeland markiert einen wichtigen Schritt in diesem internationalen Ermittlungsverfahren.

Weiteres Vorgehen der Justizbehörden

Die nächsten Schritte liegen in der Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel. Experten werden die digitalisierten Daten aus Mexiko und den Philippinen sorgfältig prüfen, um die Beweiskette zu festigen. Das FBI wird die Kooperation mit den Behörden in Mexiko und den Philippinen fortsetzen, um alle involvierten Parteien zu identifizieren. Die Öffentlichkeit und die Medien werden weiterhin über den Stand des Verfahrens informiert werden. Die Justiz erwartet eine sorgfältige und umfassende Aufarbeitung der komplexen internationalen Beweislage.