FBI ermittelt gegen Nvidia-Chef Jensen Huang wegen Affäre mit Spionin

US-Bundespolizei prüft Fall: Nvidia-Gründer Jensen Huang räumt Affäre mit mutmaßlicher chinesischer Spionin ein. FBI und FBI-Präsident Trump reagieren auf den Skandal.

Der US-Präsident hat bestätigt, dass das FBI den Fall um den Chief Executive Officer von Nvidia prüft. Jensen Huang gestand eine Affäre mit einer Frau ein, die US-Sicherheitskreisen zufolge vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte. Die US-Bundespolizei bestätigte die Prüfung dieses Vorfalls auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Welche genaue Rolle das FBI bei der Aufklärung der Verbindungen spielt, ließ der Präsident offen.

Präsident Trump verteidigt den Chip-Konzernchef

Trump betonte, dass Huang ihm gegenüber versicherte, keine Kenntnis davon gehabt zu haben, dass die Frau als Spionin tätig war. Der Präsident erklärte, er habe den Chef von Nvidia in einem persönlichen Gespräch am Montag nach den Vorwürfen befragt. Er vertraue der Aussage seines Gesprächspartners, da dieser ihm versicherte, dass er keine Ahnung von der spionagetätigen Vergangenheit der Frau hatte. Bereits am Vortag nach dem Eingeständnis der Affäre durch Huang hatte der Präsident dem Nvidia-Chef öffentlich den Rücken gestärkt. Er bezeichnete Huang als einen feinen Menschen, der sich um die USA verdient gemacht habe. Trump merkte an, dass es sich vermutlich um einen Fehler handele, wofür es eine Entschuldigung gebe.

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Enger Kontakt und zentrale Machtstruktur bei Nvidia

In den vergangenen Jahren hatte Jensen Huang ein enges Verhältnis zum US-Präsidenten aufgebaut. Der aktuelle Skandal wirft ein Schlaglicht darauf, dass Nvidia für ein Unternehmen dieser Größe eine außerordentlich stark auf den Chef zugeschnittene Management-Struktur aufweist. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen CEO. Rund 60 Nvidia-Manager berichteten direkt an ihn, wie der Finanzdienst Bloomberg berichtete. Huang beantworte kurze E-Mails dieser Führungskräfte mit fünf zentralen Punkten zu allen möglichen Themen zu jeder Tageszeit. Diese zentrale Rolle erklärt auch das vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrats. Dementis der Firma, die nach ersten Medienberichten noch von gewöhnlichen Kundenkontakten sprachen, deuten darauf hin, dass Huang auch seinen eigenen Konzern hinters Licht geführt haben könnte.

Support durch Elon Musk und strategische Bedeutung

Nach dem Eingeständnis der Affäre durch Jensen Huang unterstützte ein weiterer Tech-Milliardär die Position, dass der Nvidia-Chef für das Unternehmen unersetzlich sei. Elon Musk äußerte auf seiner Online-Plattform X, dass die Entfernung des Managers nicht im Interesse des Unternehmens liege. Musk ist mit dem KI-Bereich seiner Weltraumfirma SpaceX ein großer Kunde von Nvidia. Nvidia-Chips wurden zu einer unverzichtbaren Technik für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind untrennbar mit Jensen Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit ihm an der Spitze und um ihn herum.

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Massives Wachstum trotz zentraler Abhängigkeit

Das Unternehmen verzeichnete ein atemberaubendes Wachstum im Zuge des KI-Booms. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren lagen die Einnahmen noch bei 27 Milliarden Dollar. Die Management-Struktur blieb dabei schlank. Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Diese sind jedoch eng auf ihre spezifischen Themen spezialisiert. Nur Jensen Huang überblickt das große Ganze. Zu einer Nachfolgeregelung ist nichts bekannt. Anders als bei anderen Tech-Konzernen wurde kein Nvidia-Manager je als möglicher Kronprinz gehandelt. Huang sagte in einem jüngsten Interview vor der Einleitung der aktuellen Ermittlungen, er hoffe auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen.

Weiteres Vertrauen des Aufsichtsrats trotz Ermittlungen

Trotz der laufenden Untersuchungen hat das Aufsichtsorgan weiterhin volles Vertrauen in Jensen Huang und dessen Führungsteam. Dies wurde bei der Einleitung einer Untersuchung der Affäre offiziell mitgeteilt. Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten offiziell, dass er eine Affäre gehabt habe. Medienberichte hatten in den vergangenen Tagen erwähnt, dass Huang ein enges Verhältnis zu einer Frau gepflegt hatte. US-Sicherheitskreise vermuteten, dass diese Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Die Kombination aus zentraler Machtstruktur und den aktuellen nationalen Sicherheitshinweisen macht diesen Fall zu einem einzigartigen Ereignis in der Tech-Branche, das weltweit Beachtung findet.