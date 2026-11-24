Die Bowl-Kette Fat Monk betreibt seit dem 24. November 2026 eine neue Filiale am Linzer Hauptbahnhof. Pendler können dort vorbestellen und Boni sammeln.

Die Bowl-Kette Fat Monk hat ihre Expansion in Oberösterreich fortgesetzt und eröffnete am 24. November 2026 eine neue Filiale am Linzer Hauptbahnhof. Diese Eröffnung markiert einen weiteren wichtigen Schritt für die Marke, die seit ihrer Gründung im Jahr 2018 in Wien stetig an Bedeutung gewinnt und nun auch Reisende und Pendler in der Landeshauptstadt anspricht.

Markenstruktur und Unternehmenshintergrund

Fat Monk gehört zum österreichischen Konzern DoN group, der die Marke strategisch vorantreibt. Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Netzwerk derzeit insgesamt 14 Standorte, die sich sowohl in Österreich als auch in Deutschland verteilen. Die Marke richtet sich an eine Zielgruppe, die schnelle, gesunde und geschmackliche Vielfalt schätzt, wobei die Bowls als zentrales Produkt dienen.

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Sortiment und individuelle Kreationen

Auf der Speisekarte des neuen Standorts am Linzer Hauptbahnhof finden Interessierte sowohl fertige Bowl-Kreationen als auch die Möglichkeit, die Schüssel selbst zusammenzustellen. Das Angebot umfasst zwei verschiedene Größen, eine breite Palette an Toppings und hausgemachte Mayosen. Die Geschmacksrichtungen orientieren sich an internationalen Streetfood-Küchen, um den Gästen eine globale kulinarische Erfahrung zu bieten.

Bestellprozesse und Kundenbindung

Für eilige Pendler hat Fat Monk digitale Lösungsmöglichkeiten integriert. Kunden können ihre Bowls über die Firm App vorbestellen und bezahlen, was Wartezeiten am Standort deutlich reduziert. Zusätzlich fördert die Kette die Kundenbindung durch ein Belohnungssystem, bei dem mit jedem Einkauf Bonuspunkte gesammelt werden. Dieses Programm ist Teil der übergeordneten Kundenbindungsmarke Monks.

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Strategische Ausrichtung der Expansion

Philipp Zinggl, Geschäftsführer von Fat Monk, betonte bei der Vorstellung des neuen Standorts die strategische Bedeutung der Lage. Mit dem Store am Linzer Hauptbahnhof bringe man die Marke genau dorthin, wo täglich viele Menschen unterwegs sind. Diese Zielsetzung unterstreicht den Fokus auf hochfrequentierte Verkehrsachsen als ideale Standorte für schnelle Verpflegungsmöglichkeiten.

Zusätzliche Angebote und Desserts

Neben den herzhaften Bowls ergänzen Cookies sowie wechselnde Desserts und Getränke das Angebot im neuen Fat Monk Store am Linzer Hauptbahnhof. Diese zusätzlichen Kategorien dienen dazu, das Einkaufserlebnis zu diversifizieren und auch Kunden anzusprechen, die neben der Hauptmahlzeit auf Süßes oder Getränke Wert legen. Die Eröffnung am Dienstag, den 24. November 2026, stellt somit den Startschuss für die bedarfsgerechte Versorgung im Bahnhofsbereich dar.