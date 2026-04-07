Familientragödie in Sooß: 47-Jähriger soll Mutter seiner Kinder am Ostersonntag getötet haben

Ein Familienvater steht unter Verdacht, am Ostersonntag in Sooß (NÖ) seine Ex-Partnerin ermordet zu haben. Nach der Tat versuchte er, seinen Sohn mit einer erlogenen Geschichte zu täuschen.

Ein schreckliches Verbrechen hat die Gemeinde Sooß im Bezirk Baden erschüttert. Am Ostersonntag wurde eine 38-jährige Frau brutal ermordet, und der dringende Verdacht fällt auf ihren ehemaligen Lebensgefährten, einen 47-jährigen Mann. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Mann einen perfiden Plan hatte, um die Tat zu vertuschen und seinen Sohn in die Irre zu führen. Das Opfer, die Mutter von vier Kindern, hatte dem Ex-Partner am Ostersonntag Zutritt zu ihrem Haus gewährt.

Dort soll es zu einer eskalierenden Auseinandersetzung gekommen sein, die in einer tödlichen Attacke mündete. Die Frau erlitt massive Verletzungen, hauptsächlich am Kopf und Oberkörper, was auf eine brutale Gewalteinwirkung hindeutet. Die genauen Umstände, die zu dieser Tragödie führten, sind noch Gegenstand der Ermittlungen, da der Verdächtige sich bisher nur spärlich geäußert hat, aber bereits ein Geständnis abgelegt haben soll, in dem er angab, seine Noch-Ehefrau zu hassen. Die gesamte Gemeinde steht unter Schock, und die Fassungslosigkeit ist überall spürbar, da die Frau in der Gemeinde sehr bekannt war und im Lebensmittelhandel tätig war.\Nach der grausamen Tat versuchte der Verdächtige, seine Spuren zu verwischen und die Wahrheit zu verschleiern. Er soll den leblosen Körper der Frau aus dem Haus in den Garten gebracht und mit Grasschnitt bedeckt haben, um die Leiche zu verstecken. Als eines der Kinder nach Hause kam, präsentierte der Vater eine schockierende Geschichte, um den Anschein zu wahren. Er erzählte seinem Sohn, dass die Mutter von einem Fremden ermordet worden sei und er sie tot aufgefunden habe. Diese perfide Lüge sollte offenbar dazu dienen, den Verdacht von ihm abzulenken und die Ermittlungen zu erschweren. Der Sohn, der die Situation nicht verstand, alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten trafen am Tatort ein und entdeckten die Leiche im Garten, was die grausame Realität bestätigte. Der Verdächtige gab später an, er habe den Körper ins Freie gebracht, um seinen Kindern den Anblick der Leiche im Haus zu ersparen. Diese Aussage sollte wohl seine Tat beschönigen und sein Verhalten rechtfertigen, doch die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, um alle Details zu klären und die Wahrheit ans Licht zu bringen.\Die Gemeinde Sooß trauert um die verstorbene Frau, und die Anteilnahme ist groß. Die Polizei arbeitet unermüdlich daran, alle offenen Fragen zu beantworten und die Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Motive des Täters sind noch nicht vollständig geklärt, aber die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Beziehung zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen sowie auf die Umstände, die zu der tödlichen Eskalation führten. In einer solchen Situation ist es wichtig, dass Menschen, die von Gewalt betroffen sind, Unterstützung und Hilfe finden. Es gibt verschiedene Anlaufstellen, wie die Frauenhelpline, die rund um die Uhr kostenlos erreichbar ist, um Betroffenen in Notlagen beizustehen. Die Gemeinde Sooß steht zusammen, um die Hinterbliebenen zu unterstützen und die Aufarbeitung dieser schrecklichen Tat zu bewältigen. Die tiefe Betroffenheit und Fassungslosigkeit zeigen, wie sehr die Tat die Menschen in der Gemeinde erschüttert hat. Die Polizei wird weiterhin alles tun, um Gerechtigkeit zu gewährleisten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen





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