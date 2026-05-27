Familientragödie im Generationenhaus Kleeblatt: Enkelin verletzt, Großvater begeht Suizid nach Wohnungsstreit

Ein 82‑jähriger Mann schoss seiner 30‑jährigen Enkelin in den Bauch, bevor er sich selbst tötete. Der Auslöser war ein Streit um eine geschenkte Eigentumswohnung und ausstehende Reparaturkosten. Die Enkelin überlebt mit schweren Verletzungen. Das Verfahren wird wegen des Todes des Täters eingestellt.

Im vergangenen Monat ereignete sich ein tragisches Ereignis im Generationenhaus "Kleeblatt" in Maria Plain bei Salzburg , das die örtliche Gemeinschaft tief erschüttert hat. Ein 82‑jähriger Bewohner, dessen Name aus Gründen des Persönlichkeitsrechts nicht veröffentlicht wird, griff zu seiner eigenen Faustfeuerwaffe und richtete damit einen Schuss in den Bauch seiner 30‑jährigen Enkelin.

Nach dem erfolgten Anschlag beging der Senior unmittelbar Selbstmord, indem er sich selbst erschoss. Die Staatsanwaltschaft Ried bestätigte nach Rücksprache mit ihrem Mediensprecher Franz Joseph Zimmer, dass das Verfahren gegen den Verstorbenen eingestellt wird, weil der Beschuldigte nicht mehr lebendig ist. Neben der Schilderung des Tathergangs deckte die Staatsanwaltschaft zudem die Hintergründe der Tat auf, die in einem langjährigen familiären Streit um eine Eigentumswohnung wurzelten. Der Konflikt hatte seinen Ursprung bereits mehrere Jahre zurück.

Der Großvater hatte seiner Enkelin einst eine Eigentumswohnung geschenkt, jedoch das Fruchtgenussrecht - also das Recht auf die Mieteinnahmen - für sich behalten. In den darauf folgenden Jahren kam es zu wiederholten Auseinandersetzungen über die Nutzung und die finanziellen Pflichten, die mit der Immobilie verbunden waren. Nachdem der Senior schließlich auf sein Fruchtgenussrecht verzichtet hatte, stellte sich ein neues Problem ein: Die Wohnung benötigte dringend Reparaturarbeiten im Wert von rund 400 Euro.

Der ältere Mann forderte die Enkelin, die zu diesem Zeitpunkt in Maria Plain lebte, auf, diese Kosten zu übernehmen, doch die junge Frau lehnte ab. Die Situation eskalierte, als die Enkelin die Wohnung verlassen wollte, was letztlich zum tödlichen Konflikt führte. Nach dem Schuss wurde die 30‑jährige Frau umgehend medizinisch versorgt und anschließend in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Dort wurde bei ihr eine schwere Bauchverletzung diagnostiziert, doch die behandelnden Ärzte konnten ihr Glück im Unglück bescheinigen: Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Tat hat nicht nur das familiäre Umfeld tief erschüttert, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die oftmals unterschätzten Risiken von Erbstreitigkeiten und finanziellen Belastungen innerhalb von Familien. Experten empfehlen, bei der Übertragung von Immobilien klare vertragliche Regelungen zu treffen und mögliche Konfliktfelder frühzeitig zu adressieren, um derartige Tragödien zu verhindern.

Die örtlichen Behörden haben angekündigt, die Vorgänge rund um das Generationenhaus weiterhin zu prüfen und die Hintergründe der Eigentumsübertragung sowie der finanziellen Verpflichtungen genauer zu untersuchen, um mögliche strukturelle Schwächen im Umgang mit Erbschaften aufzudecken





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Familienkonflikt Erbstreit Gewalt Salzburg Wohnungsstreit

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