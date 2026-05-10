Familienministerin Claudia Bauer spricht sich für gestaffelten Mutterschutz aus

Familienministerin Claudia Bauer hat sich für einen gestaffelten Mutterschutz nach dem deutschen Vorbild ausgesprochen. Dieser Schutz soll Frauen nach einem Schwangerschaftsverlust besser helfen, da die derzeitige Regelung vom Geburtsgewicht des Kindes abhängt.

Nach Schwangerschaftsverlust en sollen betroffene Frauen künftig besser abgesichert werden. Familienministerin Claudia Bauer spricht sich für einen gestaffelten Mutterschutz nach deutschem Vorbild aus – Unterstützung dafür kommt nun auch aus den Bundesländer n.

Der Muttertag ist für viele Familien ein besonderer Anlass. Doch manche Mütter können ihre Kinder nicht in den Arm nehmen. Für Eltern von Sternenkindern ist dieser Tag deshalb oft mit Trauer verbunden.

"Das stille Leid ist groß: Viele Familien trauern um ein Kind, das nie die Chance hatte, unsere Welt zu erleben. Und noch immer wird darüber viel zu oft geschwiegen", sagte Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) bei einer bewegenden Veranstaltung im Kepler Universitätsklinikum Linz zum Thema Sternenkinder. Viele Betroffene würden sich laut Bauer nach einem Schwangerschaftsverlust aber alleingelassen fühlen, auch rechtlich. Derzeit hängen in Österreich Schutzfrist, Wochengeld und erhöhter Kündigungsschutz nämlich vom Geburtsgewicht des Kindes ab.

Diese Ansprüche gelten ab einem Geburtsgewicht von 500 Gramm, darunter bleibt häufig nur die Möglichkeit eines Krankenstands.

"Doch wer ein Kind verliert, ist nicht krank, sondern trauert", sagt Bauer. Und das bedeutet oft, dass Frauen wiederholt Arzttermine wahrnehmen und ihre Arbeitsunfähigkeit immer neu begründen müssen





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