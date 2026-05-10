Familienkrach im Whirlpool: Wilson sorgt für Unruhe im Hause Ochsenknecht

Ein entspannter Moment wird zum Eklat, als Wilson preisgibt, dass Cheyenne die Anwesenheit von Yeliz Koc bei einer Familienreise ablehnt.

Es war ein Moment der vermeintlichen Ruhe, als die Familie Ochsenknecht in einem luxuriösen Whirlpool entspannte. Man sprach über die Zukunft, insbesondere über die aufregenden Pläne für einen gemeinsamen Familienurlaub in Südafrika .

Die Stimmung schien ausgelassen, doch ein Thema brachte die Harmonie schnell ins Wanken. Es ging um die Frage, warum bestimmte Familienmitglieder nicht an dieser Reise teilnehmen würden. Konkret wurde Jimi gefragt, weshalb seine ehemalige Lebensgefährtin Yeliz Koc und die gemeinsame Tochter Snow nicht Teil dieses Abenteures sein würden. Jimi versuchte, die Situation mit einer diplomatischen Antwort zu entschärfen und gab an, dass Yeliz derzeit mitten in einem Umzug stecke, was eine Teilnahme erschwere.

Er betonte zudem, dass es eigentlich kein Problem gewesen wäre, wenn Snow und Yeliz mitgekommen wären. Doch die diplomatische Fassade hielt nicht lange stand, denn sein Bruder Wilson konnte es nicht lassen, eine brisante Bemerkung einzustreuen. In einem plötzlichen Impuls platzte es aus ihm heraus, dass Cheyenne, Jimis aktuelle Partnerin, ganz andere Ansichten dazu habe. Diese kurze, aber prägnante Einwürfe lösten sofort eine Welle der Empörung und Unruhe aus.

Sowohl Jimi als auch der Schwager Nino reagierten prompt und versuchten, Wilson zur Diskretion zu mahnen. Jimi wies seinen Bruder mit einem deutlichen Hinweis darauf hin, solche Dinge besser nicht vor den laufenden Kameras zu äußern. Auch Nino warnte ihn davor, sich in dieser Weise als allwissend darzustellen. Es wurde deutlich, dass hier eine Grenze überschritten wurde, die in der öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Familie eigentlich gewahrt bleiben sollte.

Später, in einem separaten Einzelinterview, versuchte Wilson seinen Fehltritt zu rechtfertigen. Er erklärte sehr offen, dass Cheyenne eine gewisse Abneigung verspüre, wenn Yeliz Koc an familiären Aktivitäten teilnehme. Aus seiner Sicht sei dies nur logisch, da es sich bei der Reisegruppe primär um die Familie Ochsenknecht handele. Da Jimi und Yeliz längst kein Paar mehr seien, sehe er schlichtweg keinen Grund, warum sie bei einem solchen privaten Familienereignis anwesend sein sollte.

Wilson vertritt hier eine klare Linie der Trennung zwischen der aktuellen Kernfamilie und den Ex-Partnern, wobei er die emotionale Lage von Cheyenne in den Vordergrund stellt. Nino hingegen versuchte, die Situation zu relativieren und die Wogen zu glätten. Für ihn sei das Thema Yeliz eigentlich bereits erledigt und aus der Welt geschafft. Er erinnerte daran, dass Yeliz die Mutter von Snow sei und Snow damit die Cousine seiner eigenen Kinder darstelle.

Eine menschliche und familiäre Verbindung bleibe daher bestehen, unabhängig von den vergangenen Streitigkeiten. Laut Nino gebe es bei Cheyenne mittlerweile auch kein größeres Problem mehr mit der Situation, was im direkten Widerspruch zu Wilsons Aussagen steht. Wer die Geschichte der Beteiligten kennt, weiß, dass die Beziehung zwischen Jimi und Yeliz von einem extremen Auf und Ab geprägt war. Nach der Geburt ihrer Tochter Snow trennten sich die beiden, was einen jahrelangen, öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg zur Folge hatte.

Die Schlagzeilen waren voll von gegenseitigen Vorwürfen und rechtlichen Auseinandersetzungen. Erst im vergangenen September hatte Cheyenne auf Instagram öffentlich betont, dass der Umgang zwischen ihr, Yeliz und der kleinen Snow wieder völlig problemlos funktioniere. Wilsons unbedachte Äußerung im Whirlpool stellt nun die Frage in den Raum, ob dieser Frieden nur eine Fassade war oder ob er durch diese Worte erneut gefährdet wird.

Es bleibt spannend, ob dieser Vorfall zu neuen Spannungen führt oder ob die Familie die internen Differenzen hinter verschlossenen Türen klären kann





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