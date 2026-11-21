Ab 2027 ändern sich die Regeln beim Familienbonus Plus drastisch. Alleinerziehende oder Haushalte mit einem Mini-Verdiener verlieren bis zu 500 Euro Jahresvorteil.

Ab dem Jahreswechsel 2027 droht einer Familie aus Österreich ein spürbarer Einbußen im privaten Budget. Die Mutter Michaela S. steht verzweifelt vor der Tatsache, dass ihr Haushalt ab sofort jährlich 500 Euro weniger zur Verfügung stehen werden. Diese finanzielle Lücke ist die direkte Folge einer neuen gesetzlichen Regelung im österreich ischen Steuerrecht, die den sogenannten Familienbonus Plus betrifft. Für das betroffene Familienmitglied bedeuteten die fehlenden Mittel eine massive Einschränkung bei der Planung von Freizeitaktivitäten und dringend notwendigen Anschaffungen im Haushalt.

Neue Aufteilungsregeln beim Familienbonus Plus

Das Bundesministerium für Finanzen hat die Basis für die steuerliche Entlastung von Eltern mit Kindern über vier Jahren grundlegend verändert. In der Vergangenheit hatte das System Eltern die Freiheit gegeben, den gesamten Familienbonus Plus auf einen einzigen Elternteil zu konzentrieren. Diese Option ermöglichte es Haushalten, in denen nur ein Partner voll erwerbstätig und steuerpflichtig war, die volle Steuerermäßigung zu realisieren. Bislang erhielt Michaela S. und ihrer Familie so eine jährliche Entlastung von rund 2.000 Euro, die durch die Einkommensteuersenkung des Ehemannes realisiert wurde.

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Die kommende Gesetzesänderung schränkt diese Flexibilität massiv ein. Künftig dürfen Eltern den steuerlichen Vorteil nicht mehr vollständig auf eine Person abwälzen. Stattdessen ist eine feste Aufteilung vorgeschrieben: Jeder der beiden Elternteile muss maximal 1.500 Euro des Bonus geltend machen. Die restlichen 500 Euro werden zwingend auf den anderen Partner verteilt. Diese Zwangsaufteilung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die betroffenen Kinder vier Jahre alt sind. Das Ziel dieser strukturellen Anpassung ist es, die Besteuerung stärker an der tatsächlichen individuellen Leistung beider Partner zu koppeln.

Finanzielles Dilemma bei geringem Einkommen

Diese neue starre Aufteilung führt in Kombination mit unterschiedlichen Einkommensverhältnissen zu gravierenden Problemen für bestimmte Familienstrukturen. Michaela S. fällt in diese Kategorie, da sie als Mini-Verdienerin gilt. Ihr persönliches Jahreseinkommen liegt unter der steuerpflichtigen Grenze von 13.539 Euro pro Jahr. Folglich zahlt sie aktuell keine einzige Euro an Einkommensteuer. Da der Familienbonus Plus jedoch als Steuerermäßigung und nicht als Direktzahlung ausgestaltet ist, kann er nur genutzt werden, wenn auch tatsächlich Steuern gezahlt werden, die reduziert werden können.

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Das bedeutet im konkreten Fall für den Haushalt von Michaela S.: Der Ehemann kann zwar seinen Anteil von 1.500 Euro steuerlich absetzen, die ihr zustehenden 500 Euro gehen jedoch verloren, da sie keine Steuerlast besitzt, die reduziert werden könnte. Während er bisher im Rahmen des alten Modells die vollen 2.000 Euro nutzen konnte, bleibt ihm nun nur noch die Hälfte des maximalen Solls. Unterm Strich verliert der Haushalt damit jedes Jahr exakt 500 Euro an staatlicher Unterstützung. Die Mutter empfindet diese Entwicklung als ungerecht, da ihre Arbeitseinschränkung aufgrund des niedrigen Lohns nun bestraft werde.

Argumente des Finanzministeriums

Die Begründung für die radikale Kursänderung liegt in der gesellschaftspolitischen Strategie der Regierung. Das Finanzministerium argumentiert, dass das Steuersystem Anreize setzen müsse, damit beide Elternteile berufstätig sind und ein eigenes, besteuertes Einkommen generieren. Die bisherige Praxis der Komplettübertragung auf einen Partner werde als Anreiz zur Nichterwerbstätigkeit des zweiten Elternteils gewertet. Durch die Zwangsaufteilung soll die finanzielle Unabhängigkeit zwischen Männern und Frauen gestärkt und die Erwerbsbeteiligung aller Erwachsenen im Haushalt gefördert werden.

Weiterhin verweist die Behörde darauf, dass der Bonus bisher von vielen Familien ohnehin nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Kritiker dieser Aussage weisen jedoch darauf hin, dass die neue Regelung spezifische Gruppen wie Michaela S. direkt in die Armut treibt, statt sie zu fördern. Die Regierung sieht den Verlust an Steuereinnahmen aus der Steuerermäßigung jedoch als notwendigen Kostenfaktor für eine andere Form der Familienpolitik an.

Umfeld: Investitionen in Kinderbetreuung statt Direktzahlung

An die Stelle der direkten steuerlichen Entlastung für einkommensschwache Haushalte treten ab 2027 andere staatliche Maßnahmen. Die Regierung hat angekündigt, die gesparten Mittel verstärkt in die infrastrukturelle Unterstützung der Kinderbetreuung zu investieren. Geplante Projekte umfassen den Ausbau von Ganztagsschulen sowie Verbesserungen im Bereich der Elementarpädagogik.

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Ein zentrales Element dieser Strategie ist die Einführung eines verpflichtenden, kostenlosen zweiten Kindergartenjahres. Diese Maßnahme soll langfristig die Betreuungskosten für Eltern senken und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Für Familien wie die von Michaela S. ändert dies jedoch nichts an der akuten finanziellen Situation. Der Wegfall der 500 Euro Steuerersparnis muss im aktuellen Kalenderjahr sofort ausgeglichen werden, während die langfristigen Vorteile der Ausbaumaßnahmen noch Jahre in der Zukunft liegen. Die Betroffene beschreibt die Lage als existenzielle Bedrohung, da das fehlende Geld früher für essentielle Ausflüge oder Wohnungsausbesserungen genutzt wurde. Sie kritisiert, dass ihre finanzielle Notlage durch die politische Entscheidung noch verschärft werde, anstatt unterstützt zu werden.