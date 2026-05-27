Familie Molcho feiert Doppelglück: Hochzeit und Geburtstagsehrung

Ilan Molcho, CEO der NENI-Gruppe, heiratet seine Lea, während die Stadt Wien seinen Vater Samy Molcho zum 90. Geburtstag mit der Rathausmann-Medaille auszeichnet. Die traditionsreiche Wiener Familie feiert gleich zwei freudige Ereignisse.

Die Familie Molcho, eine der bekanntesten Gastronomie- und Künstlerdynastien Wien s, befindet sich in einem wahren Freudentaumel. Gleich zwei große Ereignisse überschatten das Leben der traditionsreichen Familie : Ilan Molcho, der CEO und Co-Founder der legendären NENI -Restaurantgruppe, hat seiner Lea das Jawort gegeben, während die Stadt Wien das Familie noberhaupt Samy Molcho zu seinem 90.

Geburtstag mit der prestigeträchtigen Rathausmann-Medaille ehrte. Es sind Momente voller Glück, Stolz und tiefer Verbundenheit, die die Einzigartigkeit dieser Familie unterstreichen. Die Hochzeit von Ilan und Lea fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt und wurde auf Instagram mit romantischen Schnappschüssen geteilt. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Ilan, gekleidet in einen eleganten weißen Zweireiher, seiner Braut den Ring ansteckt, während Lea in einem fließenden weißen Kleid mit weiten Ärmeln und einem extravaganten Schleier-Fascinator im Haar strahlt.

Nach dem Jawort küssten sich die beiden innig im Konfettiregen, umringt von applaudierenden Gästen, darunter die gesamte Familie Molcho. Braut Lea kommentierte den Beitrag überglücklich mit den Worten: And we did it @ilanmolcho ❤️ Officially a Molchita! Dieses Ja-Wort ist der dritte Hochzeitsglanz in der Brüderreihe: Nuriel, der Hutmacher und Gastronom, gab sich bereits vor Jahren in Marokko das Jawort, und Elior folgte im Sommer 2024 mit einer standesamtlichen Zeremonie in Wien.

Der jüngste Bruder Nadiv, der als Schauspieler in Los Angeles lebt, ist bislang der Einzige, der noch nicht den Bund fürs Leben geschlossen hat. Doch nicht nur die Hochzeit stand im Fokus: Am selben Tag ehrte die Stadt Wien den Pantomimen und Körpersprache-Experten Samy Molcho anlässlich seines 90. Geburtstags. Im feierlichen Salon Lehár des Wiener Rathauskellers überreichte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler dem sichtlich gerührten Jubilar die Rathausmann-Medaille.

In ihrer Würdigung betonte sie: Samy Molcho hat Wien über Jahrzehnte bereichert - als Künstler, als Lehrer und als Mensch. Er hat Wien gelehrt, genauer hinzusehen. Die gesamte Familie, Ehefrau Haya und die stolzen Söhne, drückte an diesem Ehrentag fest die Daumen. Es ist dieser tiefe Zusammenhalt, der die Molchos so besonders macht: Aus Liebe, Respekt und Leidenschaft entstand nicht nur ein internationales Gastro-Imperium, sondern ein liebevolles Fundament.

Dieses Lebensrezept nehmen auch Ilan und Lea für ihre gemeinsame Zukunft mit. Die Familie Molcho zeigt, wie man Tradition und Moderne vereint und dabei die Werte von Familie, Kunst und Gastfreundschaft hochhält - ein Vorbild für viele





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