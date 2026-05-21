Familie in Wien verliert beide Kinder nach Wohnungsbrand

Die Wiener Familie wurde von einem Wohnungsbrand in Ottakring schwer getroffen, da sie innerhalb weniger Tagen beide Kinder verloren.

Eine Familie aus Wien verlor nach einem verheerenden Wohnungsbrand in Ottakring auch ihr zweites Kind, der Bub wurde nur zwei Jahre alt. Nach dem verheerenden Wohnungsbrand in Wien-Ottakring gibt es nun die nächste traurige Gewissheit: Nachdem bereits die dreijährige Schwester ihren schweren Verletzungen erlegen war, ist nun auch ihr zweijähriger Bruder im AKH verstorben.

Die Familie verlor innerhalb weniger Tage beide Kinder. Das Feuer war am Montag gegen 16.45 Uhr in einer Wohnung in der Effingergasse ausgebrochen. Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde zu dem Mehrparteienhaus alarmiert und öffnete die betroffene Wohnung. Noch während der Vorbereitung der Löschmaßnahmen durchsuchte ein Atemschutztrupp die Räume – dabei machten die Einsatzkräfte die schreckliche Entdeckung. Die beiden Kleinkinder lagen reglos in einem Zimmer





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