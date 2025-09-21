Falschmeldungen auf Social Media: Wie alte Videos und falsche Behauptungen rechtsextreme Proteste vortäuschen

Eine Analyse von Social-Media-Posts zeigt, dass aktuelle Videos und Bilder, die rechtsextreme Proteste in Europa suggerieren, oft aus dem Kontext gerissen, zeitlich verschoben oder inhaltlich verfälscht sind. Viele der vermeintlichen Proteste entpuppen sich als Fußballfans, Demonstrationen aus der Vergangenheit oder Festlichkeiten. Die Verbreitung von Fehlinformationen unterstreicht die Notwendigkeit kritischer Medienkompetenz.

Auf Social Media kursieren derzeit zahlreiche Videos und Bilder, die den Eindruck erwecken, dass sich rechtsextreme Proteste in ganz Europa ausbreiten. Diese Darstellungen, die oft von reißerischen Behauptungen begleitet werden, suggerieren eine Zunahme von Demonstrationen gegen Migranten und linke politische Kräfte. Eine genauere Untersuchung dieser Inhalte offenbart jedoch eine verzerrte und manipulierte Darstellung der Realität.

Viele der Videos und Bilder werden aus dem Kontext gerissen, zeitlich verschoben oder inhaltlich verfälscht, um eine falsche Botschaft zu verbreiten und Stimmung zu machen. Diese Praxis zeigt die Anfälligkeit der sozialen Medien für Fehlinformationen und die Notwendigkeit kritischer Medienkompetenz.\Ein prominentes Beispiel für diese irreführende Darstellung ist ein Video, das angeblich deutsche Bürger bei Protesten gegen Migranten zeigt. Die Aufnahmen, die von Social-Media-Nutzern geteilt werden, präsentieren Szenen von skandierenden Menschen in schwarzer Kleidung, wobei Botschaften wie „Die Deutschen fordern nun die Abschiebung illegaler Migranten“ eingeblendet werden. Die Analyse des Materials ergibt jedoch ein völlig anderes Bild. Die Aufnahmen stammen tatsächlich von HSV-Fans, die am 29. August 2025 im Vorfeld des Stadtderbys gegen den Rivalen St. Pauli ihre Gesänge zum Besten gaben. Die auf den Shirts erkennbaren Hinweise auf Hamburg und der Bezug zum Fußball widerlegen die in den Beiträgen aufgestellte Behauptung. Die Videos wurden also aus dem Zusammenhang gerissen und zweckentfremdet, um eine falsche politische Aussage zu treffen. Diese Manipulation verdeutlicht, wie einfach es ist, durch Kontextverschiebung und falsche Interpretationen falsche Narrative zu konstruieren und eine falsche Realität zu erzeugen.\Ein weiteres Beispiel ist die Verbreitung eines Videos, das angeblich europaweite Demonstrationen gegen Migranten zeigt. In diesem Fall wird eine Aufnahme verwendet, die eigentlich von einer Demonstration in Polen stammt, aber fälschlicherweise mit aktuellen Protesten in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich handelt es sich um eine Demonstration zum Unabhängigkeitstag im November 2023 in Warschau, bei der zehntausende Nationalisten den Polexit, also den Austritt Polens aus der Europäischen Union, forderten. Diese Aufnahmen werden nun genutzt, um eine falsche Verbindung zu aktuellen politischen Entwicklungen herzustellen und den Eindruck einer europaweiten Welle rechtsextremer Proteste zu erwecken. Auch ein Video von Feierlichkeiten im spanischen Pamplona, das den Beginn des Sanfermin-Festes zeigt, wird fälschlicherweise als politischer Protest dargestellt. Die Verwendung von alten oder kontextfremden Aufnahmen, die dann in einer völlig neuen inhaltlichen Darstellung eingesetzt werden, ist eine weit verbreitete Methode, um Stimmung zu erzeugen und die öffentliche Meinung zu manipulieren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer kritischen Überprüfung von Informationen, insbesondere in sozialen Medien, um Fehlinformationen zu entlarven und die Wahrheit zu schützen. Die vermeintliche europaweite Welle rechtsextremer Proteste, die durch die Falschdarstellungen suggeriert wird, existiert in dieser Form nicht





