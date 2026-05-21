Falschmeldung über den Tod des britischen Königs Charles III.

Ein englischer Radiosender hat fälschlicherweise den Tod des britischen Königs Charles III. verkündet. Der Fehler wurde auf einen Computerfehler zurückgeführt. Der Radiosender entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Dies ist nicht das erste Mal, dass Charles totgesprochen wurde.

Ein englischer Radiosender hat fälschlicherweise den Tod des britischen Königs Charles III. verkündet. Der Radiosender hatte das sogenannte 'Death of a Monarch'-Protokoll ausgelöst, das alle britischen Radiosender bereithalten, um einen solchen Fall zu melden.

Der Fehler wurde auf einen Computerfehler im Hauptstudio zurückgeführt. Der Radiosender entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Dies ist nicht das erste Mal, dass Charles totgesprochen wurde. Vor zwei Jahren hatten russische Medien und Kanäle die Nachricht lanciert.

Der Buckingham Palace, Charles' offizielle Adresse, hatte damals die Nachricht zurückgewiesen. Der Fall erinnert an Mark Twains berühmte Aussage: „Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben.

“, die sich in der Geschichte der Falschmeldungen etabliert hat. In Österreich hatte vor einigen Jahren eine Falschmeldung um die Schriftstellerin Elfriede Jelinek die Medien beschäftigt. Die Nachricht war auf einem gefälschten Verlagsaccount publiziert worden. Der italienische Autor Tommasso Debenedetti war hinter der Falschmeldung stecken. Elfriede Jelinek hatte die Nachricht mit einem humorvollen Kommentar zurückgewiesen.





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