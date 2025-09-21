Falschfahrerin verursacht zwei Unfälle auf der Westautobahn bei Amstetten

Am Sonntagvormittag kam es auf der Westautobahn bei Amstetten zu zwei Unfällen, die durch eine Falschfahrerin verursacht wurden. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt die Ursache der Geisterfahrt.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen. Am Sonntagvormittag ereigneten sich auf der Westautobahn (A1) bei Amstetten gleich zwei Verkehrsunfälle, verursacht durch eine Falschfahrerin. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Die Fahrerin, offenbar bei der Autobahnauffahrt Amstetten-West in Richtung Salzburg aufgefahren, versuchte nach Angaben der Polizei vermutlich, ihr Fahrzeug zu wenden. Dies führte zum ersten Unfall. Ein Pkw-Lenker konnte noch rechtzeitig bremsen, ein nachfolgendes Fahrzeug jedoch nicht mehr ausweichen. Infolgedessen kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitt. Die Falschfahrerin war an diesem ersten Unfall nicht direkt beteiligt, setzte ihre gefährliche Fahrt jedoch fort. Nur etwa einen Kilometer weiter kam es zum zweiten Unfall, als ein weiteres Fahrzeug versuchte, der Geisterfahrerin auszuweichen. Der Lenker dieses zweiten Fahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei konnte die Falschfahrerin schließlich anhalten und ihre Fahrt beenden. Die genauen Hintergründe und Ursachen für die Falschfahrt sind derzeit noch Gegenstand intensiver Ermittlungen durch die zuständigen Behörden. Die Polizei untersucht nun, warum die Fahrerin auf die falsche Fahrbahn geriet und welche Umstände zu diesem gefährlichen Verhalten führten. Es werden sowohl technische Aspekte, wie beispielsweise die mögliche Fehlbedienung des Fahrzeugs, als auch mögliche gesundheitliche oder sonstige persönliche Faktoren der Fahrerin in Betracht gezogen. Die Polizei versucht zudem, Zeugen zu befragen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und mögliche weitere Erkenntnisse zu gewinnen.\Durch die beiden Unfälle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Stau auf der Westautobahn. Da der Verkehr jedoch über den Pannenstreifen an den Unfallstellen vorbeigeleitet werden konnte, musste die Autobahn glücklicherweise nicht vollständig gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge verzögerten den Verkehr dennoch erheblich. Die zuständigen Einsatzkräfte waren bemüht, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten und den Verkehr so rasch wie möglich wieder zu normalisieren. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam und vorsichtig zu fahren, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, insbesondere in Situationen wie diesen, in denen besondere Vorsicht geboten ist. Die Polizei weist darauf hin, dass Geisterfahrten eine erhebliche Gefahr darstellen und schwere Unfälle verursachen können. Daher werden die Ermittlungen in diesem Fall mit höchster Priorität vorangetrieben, um die genauen Umstände aufzuklären und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer die geltenden Verkehrsregeln beachten und stets wachsam und konzentriert am Straßenverkehr teilnehmen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Insbesondere in Bereichen wie Autobahnauffahrten und -ausfahrten ist erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich, um Fehler zu vermeiden und Gefahrensituationen zu verhindern. Die Polizei wird die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen informieren.\Die beiden Unfälle, verursacht durch die Falschfahrerin, zeugen von der Brisanz von Geisterfahrten und den damit verbundenen Risiken. Die Polizei betont die Wichtigkeit der Prävention und der Aufklärung über die Gefahren von Geisterfahrten. In diesem Zusammenhang werden die Ermittler auch prüfen, ob die Verkehrssicherheit an der betreffenden Autobahnauffahrt verbessert werden kann, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Polizei dankt allen Einsatzkräften, die an der Bewältigung der Unfälle beteiligt waren, für ihren schnellen und professionellen Einsatz. Die Ermittlungen dauern an und werden voraussichtlich in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Die Polizei wird die Öffentlichkeit weiterhin über die Ergebnisse der Ermittlungen informieren. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit über solche Ereignisse informiert wird, um das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen und zu einem verantwortungsvollen Verhalten aller Verkehrsteilnehmer beizutragen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, stets umsichtig und verantwortungsbewusst zu handeln, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Zudem werden die Sicherheitsvorkehrungen auf der Westautobahn überprüft, um weitere Unfälle dieser Art zu vermeiden





noen_online / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Unfall Westautobahn Amstetten Falschfahrt Polizei

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Teamorder, Unfälle, Horner – die Aufreger der F1-SaisonDie Formel-1-Saison 2025 liefert bisher mehr Drama als jede Netflix-Serie: Entlassungen, Wechsel-Poker und jede Menge Crashs – hier die Aufreger.

Weiterlesen »

Größter E-Ladepark Österreichs feierlich eröffnetMit einer feierlichen Eröffnung und prominenten Gästen wurde der neue Ladepark nahe der Autobahn in Amstetten offiziell eröffnet.

Weiterlesen »

Zwei Alkolenker in Tarrenz und Alpbach sorgten Sonntagnacht für UnfälleZu gleich zwei Unfällen mit Alko-Lenkern kam es Sonntagnacht in Tarrenz und Alpbach.

Weiterlesen »

Geisterfahrerin sorgt für Unfälle auf der WestautobahnGeisterfahrt Amstetten-West: Polizei stoppt Lenkerin nach Unfall mit Leichtverletztem. Stau und Verkehrsbehinderungen am Sonntagvormittag.

Weiterlesen »

2008: Der Fall Fritzl – das Drama von AmstettenTop-Schlagzeilen aus 60 Jahren Niederösterreichische Nachrichten:Am 27. April wurde bekannt, dass Josef Fritzl seine Tochter Elisabeth 24 Jahre lang in einem Verlies im Keller seines Haues in Amstetten eingesperrt, sie missbraucht und sieben Kinder mit ihr gezeugt hatte.

Weiterlesen »

Entlastet und trotzdem entlassen: Wie der Chef der Hofreitschule abgesägt wurdeDer Chef der Spanischen Hofreitschule muss gehen. Die Demontage erfolgte am Aufsichtsrat vorbei und vor dem Ergebnis einer internen Revision, die ihn entlastete.

Weiterlesen »