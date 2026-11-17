Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt wegen falscher Zeugenaussage gegen Landessportdirektor Arno Arthofer. Er bestreitet die Vorwürfe und verweist auf unrichtige Darstellungen der Vernehmung.

Die Kärntner Landesregierung befindet sich aktuell in einer intensiven Prüfung, nachdem die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Montag ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Landessportdirektor Arno Arthofer eingeleitet hat. Der Grund für diese rechtliche Maßnahme ist der schwerwiegende Vorwurf, er habe in einem laufenden Gerichtsprozess bezüglich sexueller Belästigung falsch ausgesagt. Der Sprecher der Behörde, Markus Kitz, hat die Eröffnung des Verfahrens bestätigt und stellt klar, dass Arno Arthofer zwar der Beschuldigte in dieser Angelegenheit ist, das Verfahren jedoch weiterhin der gesetzlichen Unschuldsvermutung unterliegt.

Details zum Verfahren und zur falschen Aussage

Der juristische Fokus liegt auf der Behauptung, Arno Arthofer habe im Rahmen der förmlichen Vernehmung vor Gericht unzutreffende Angaben gemacht. In Österreich ist das Falschaussagen eine strafbare Handlung, die mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Der Vorwurf ergibt sich aus der Diskrepanz zwischen früheren Aussagen gegenüber der Polizei und der aktuellen Position im Gerichtsverfahren. Arno Arthofer weist die ihm vorgeworfene Falschaussage energisch zurück und betont, dass der gesamte Vorwurf auf einer unrichtigen Interpretation seiner damaligen Einvernahme beruht. Er erklärt, felsenfest davon überzeugt zu sein, dass eine sorgfältige und lückenlose rechtliche Prüfung des Sachverhalts die Anschuldigungen vollständig entkräften wird.

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Hintergrund: Sexualdelikt und Verwaltungsversagen

Die gesamten Ermittlungen sind auf eine ursprüngliche Strafanzeige wegen sexueller Belästigung zurückzuführen, die zu einem größeren Skandal im Amt der Kärntner Landesregierung angewachsen ist. Im Zuge dieses Falls wurden bereits zwei weitere Angeklagte vor Richter Gernot Kugi verhandelt. Der erstgenannte Angeklagte, ein ehemaliger Mitarbeiter und Lehrlingsausbilder des Landes, der mittlerweile fristlos entlassen wurde, räumte vor Gericht grenzüberschreitende Wortmeldungen ein, leugnete jedoch die sexuelle Belästigung. Er akzeptierte eine Diversion und muss eine Geldbuße in Höhe von 1860 Euro bezahlen. Die zweite Angeklagte, die ehemalige Lehrlingsbeauftragte des Landes, stand unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs, da sie versäumt haben soll, einer 17-jährigen Lehrlingin zu helfen, die sich bei ihr gemeldet hatte.

Widersprüche bei der Vernehmung und Aktenvermerk

Ein entscheidender Wendepunkt in der Ermittlung gegen Arno Arthofer ergab sich durch die Staatsanwältin Barbara Baum, die ihn während des Prozesses als Zeuge befragte. Arno Arthofer hatte zunächst ähnlich wie vor der Polizei ausgesagt, doch die Staatsanwältin hielt ihm einen spezifischen Aktenvermerk vor, den er nach einer Besprechung über die Vorwürfe der sexuellen Belästigung erstellt hatte. In diesem Dokument war festgehalten, dass die weibliche Lehrlingin Angst vor dem Angeklagten habe, weil er sie ins Gesäß gezwickt habe. Diese spezifische Angabe hatte Arno Arthofer bei der polizeilichen Vernehmung nicht gemacht, was vor Gericht als Diskrepanz gewertet wurde und ihm zum Verhängnis wurde, da er vor Gericht nicht mehr die Möglichkeit hatte, diese Aussage ausreichend zu rechtfertigen.

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Urteil gegen die ehemalige Lehrlingsbeauftragte

Während die Ermittlungen gegen Arno Arthofer noch laufen, wurde im Zusammenhang mit dem gleichen Vorfall gegen die ehemalige Lehrlingsbeauftragte ein Urteil gesprochen, das die Verantwortlichkeiten im Land deutlich macht. Richter Gernot Kugi begründete das Urteil mit dem Satz, den Lehrlingen zu schützen war ihre Kernaufgabe. Da die Landesbeamtin das Angebot der Staatsanwältin Barbara Baum, eine Diversion mit einer Geldbuße in Höhe von 27.000 Euro zu akzeptieren, abgelehnt hatte, wurde sie wegen Amtsmissbrauchs verurteilt. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 36.000 Euro sowie sechs Monate bedingte Haft. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Angeklagte angekündigt hat, Rechtsmittel einzulegen.

Auswirkungen und rechtliche Konsequenzen

Die Causa hat nicht nur individuelle rechtliche Konsequenzen, sondern wirkt sich auch auf das öffentliche Vertrauen in die Verwaltung des Landes Kärnten aus. Die Tatsache, dass ein hoher Beamter wie Landessportdirektor Arno Arthofer wegen Falschaussage ermittelt wird, unterstreicht die strenge Handhabung der Justiz bei Amtsdelikten und der Wahrheitsfindung in Gerichtsverfahren. Für die Beteiligten bedeutet dies eine langwierige juristische Schlacht, die über die Schuld oder Unschuld der einzelnen Personen entscheiden wird. Für die Öffentlichkeit und die Betroffenen des ursprünglichen Sexualdelikts ist die genaue Aufklärung der Umstände von entscheidender Bedeutung, um die Integrität der behördlichen Strukturen zu wahren und sicherzustellen, dass solche Vorfälle nicht länger vertuscht oder bagatellisiert werden.