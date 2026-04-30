Falsche Polizisten mit Waffengewalt: Führerscheinentzug bestätigt

Zwei Männer gaben sich als Polizisten aus und stoppten ein Auto mit Waffengewalt. Der Verwaltungsgerichtshof bestätigte den Führerscheinentzug für einen der Täter, da die Tat als besonders gefährlich eingestuft wurde.

Ein Vorfall, der sich im Dezember 2024 ereignete, hat jetzt gravierende Konsequenzen für einen der Beteiligten. Zwei Männer gaben sich als Polizisten aus und versuchten, ein Auto mit Waffengewalt anzuhalten.

Dabei bedienten sie sich eines Blaulicht-Gehabes und einer Schreckschusspistole, während der zweite Täter die Insassen mit einer Spielzeugwaffe bedrohte. Ihr Ziel war es, die Opfer zum Anhalten und Aussteigen zu zwingen. Doch der Plan misslang, und die Täter wurden später gefasst. Vor dem Landesgericht Wels wurden sie zu 14 Monaten bedingter Haft wegen versuchter schwerer Nötigung und Amtsanmaßung verurteilt.

Doch damit war die Angelegenheit noch nicht beendet. Die Polizei sah in der Tat einen massiven Eingriff in die Freiheit der Opfer und ein erhebliches Risiko für den Straßenverkehr. Sie entzog einem der Männer den Führerschein für 14 Monate. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich hob diese Entscheidung zunächst auf, da die konkreten Delikte nicht als automatische Gründe für einen Führerscheinentzug im Gesetz verankert sind und die Strafe als äußerst milde eingestuft wurde.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) korrigierte diese Ansicht jedoch. Er argumentierte, dass die konkreten Umstände – Drohungen, Schussabgabe und das Ganze mitten im Straßenverkehr – eine besonders gefährliche Handlung darstellten. Folglich bestätigte er den Entzug des Führerscheins und wies das Landesverwaltungsgericht an, die Entscheidung neu zu prüfen. Der Fall zeigt, wie ernst die Justiz und die Behörden solche Vorfälle nehmen, insbesondere wenn sie die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden.

Die Täter hatten nicht nur die Opfer eingeschüchtert, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Die Entscheidung des VwGH unterstreicht die Notwendigkeit, solche Handlungen konsequent zu ahnden, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die betroffenen Opfer wurden durch die Tat in ihrer Freiheit massiv eingeschränkt, und die Täter müssen nun die rechtlichen Konsequenzen tragen. Der Fall wirft auch die Frage auf, wie solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können.

Die Polizei hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung über die Gefahren von falschen Polizisten zu informieren und sie zu sensibilisieren. Es bleibt abzuwarten, wie das Landesverwaltungsgericht die Entscheidung des VwGH umsetzt und ob der Führerscheinentzug endgültig bleibt





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