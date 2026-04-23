Falsche Polizisten erbeuten sechsstelligen Eurobetrag in Niederösterreich

Ein 88-jähriger Pensionär in Mautern an der Donau ist Opfer des 'Falsche-Polizisten-Tricks' geworden und hat Gold und Schmuck im Wert eines sechsstelligen Betrags verloren. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Ein hinterhältiger Betrug sfall hat in Niederösterreich einem älteren Herrn einen finanziellen Verlust in beträchtlicher Höhe beschert. In der Gemeinde Mautern an der Donau, gelegen im Bezirk Krems, gelang es Betrügern, sich als Polizeibeamte auszugeben und so Gold und Schmuck im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags an sich zu bringen.

Das Landespolizeikommando Niederösterreich bestätigte, dass der 88-jährige Pensionär auf den sogenannten 'Falsche-Polizisten-Trick' hereingefallen ist, eine Betrugsmasche, die leider immer wieder erfolgreich eingesetzt wird. Die Täter konstruierten eine Geschichte, in der sie dem Mann vorgaukelten, eine Einbrecherbande habe ihn ins Visier genommen und plane, in sein Haus einzudringen. Um vermeintlich seine wertvollen Besitztümer zu schützen, forderte man ihn auf, seine Wertsachen zur sicheren Verwahrung an die vermeintlichen Polizisten zu übergeben.

Der Mann, in gutem Glauben und in der Annahme, das Richtige zu tun, befolgte die Anweisungen und packte sorgfältig sein Gold und seinen Schmuck zusammen. Er übergab diese dann den Betrügern, die sich daraufhin unbemerkt mit der Beute entfernten. Die Polizei hat eine umfassende Ermittlung eingeleitet, um die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Behörden nutzen diesen Vorfall, um erneut eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche zu warnen. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass echte Polizeibeamte niemals Wertgegenstände oder Bargeld zur Aufbewahrung abholen würden. Dies ist ein klares Warnsignal, das auf einen Betrugsversuch hindeutet. Sollten Sie einen Anruf von Personen erhalten, die sich als Polizisten ausgeben und derartige Forderungen stellen, ist es unerlässlich, sofort misstrauisch zu werden und keine persönlichen Informationen preiszugeben oder Wertsachen herauszugeben.

Stattdessen sollten Sie den Anruf sofort beenden und umgehend die echte Polizei unter der Notrufnummer 133 verständigen. Die Polizei steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie zu beraten und Ihnen bei der Überprüfung der Echtheit eines Anrufs zu helfen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Polizei niemals Druck ausüben oder Sie zu schnellen Entscheidungen drängen würde.

Ein echter Polizeibeamter wird immer Zeit nehmen, Ihnen die Situation ruhig und verständlich zu erklären und Ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst zu informieren und zu beraten. Dieser Fall unterstreicht die zunehmende Raffinesse von Betrügern und die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben. Besonders ältere Menschen sind oft das Ziel solcher Betrugsmaschen, da sie möglicherweise weniger Erfahrung mit modernen Betrugstechniken haben und eher bereit sind, Vertrauen zu schenken.

Es ist daher von großer Bedeutung, Angehörige und Nachbarn über diese Betrugsmaschen zu informieren und sie zu ermutigen, aufmerksam zu sein und im Verdachtsfall sofort die Polizei zu informieren. Präventive Maßnahmen, wie das Einrichten einer Rufnummernblockierung für unbekannte Anrufer oder das Installieren einer Gegensprechanlage, können ebenfalls dazu beitragen, das Risiko eines Betrugs zu verringern.

Darüber hinaus ist es ratsam, sich regelmäßig über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und sich vor neuen Betrugsversuchen zu schützen. Die Polizei bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen und Broschüren an, die über Betrugsprävention informieren. Nutzen Sie diese Angebote, um sich und Ihre Lieben vor Betrug zu schützen. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Bürgern und Angehörigen ist entscheidend, um Betrugsmaschen erfolgreich zu bekämpfen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Die Aufklärung über diese Betrugsmaschen ist ein wichtiger Schritt, um potenzielle Opfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen





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