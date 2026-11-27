Ein Patient in Schweden unterzog sich 2023 einer schweren Operation wegen fälschlich diagnostiziertem Prostatakrebs. Monate später zeigte sich der Irrtum.

Ein schwerwiegender medizinischer Fehler in Schweden hat einen Patienten in gravierende körperliche Notlage gestürzt. Im Jahr 2023 musste sich der Mann in Skövde einer komplexen Operation unterziehen, die den vollständigen Verlust seiner genitalen und urologischen Funktionen zur Folge hatte. Das Skaraborg Krankenhaus führte den Eingriff durch, nachdem eine pathologische Untersuchung einen malignen Tumor in der Prostata festgestellt hatte.

Operation wegen falsch diagnostiziertem Prostatakrebs

Die Chirurgen entfernten dem Patienten während des Eingriffs drei lebenswichtige Organe: den Penis, die Prostata und die Harnblase. Dieser radikale Ansatz war die direkte Konsequenz der vorliegenden Befundlage, die auf einem Fehler bei der Gewebeanalyse basierte. Der pathologische Befund vom Labor lag der Behandlung zugrunde und legitimierte den operativen Schritt im klinischen Protokoll des Krankenhauses in Skövde.

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Monatelange Verzögerung bei der Korrektur der Diagnose

Erst nach Ablauf von sieben Monaten wurde der Diagnoseirrtum endlich erkannt. Weitere Untersuchungen offenbarten, dass der Mann nicht an Prostatakrebs litt, wie ursprünglich angenommen, sondern an einem Plattenepithelkarzinom. Diese Erkrankung ist ein bösartiger Tumor, der seinen Ursprung in Haut- oder Schleimhautzellen hat und in verschiedenen Organen auftreten kann.

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Aufklärung des Verwechslungsfehlers im Laborprozess

Die schwedischen Medien berichten, dass die Verwechslung im Labor der Gewebeproben lag. Obwohl die Diagnose nun korrigiert ist, bleibt die medizinische Realität für den Patienten unumkehrbar. Die Entfernungen der Organe haben permanenten Schaden verursacht, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Identität des Patienten und sein aktuelles Alter sind aus Datenschutzgründen nicht öffentlich bekannt.

Offene Fragen zur Verantwortung und weiteren Therapie

Bisher ist unklar, wer innerhalb der medizinischen Kette für den fehlerhaften Befund verantwortlich ist. Das zuständige Labor kann keine Aussage darüber treffen, ob bei einer korrekten Frühdiagnose alternative, konservativere Behandlungswege gewählt worden wären. Auch darüber, ob die Amputation und Organentfernung hätte verhindert werden können, liegen keine Fakten vor. Es gibt zudem keine Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand des Betroffenen.