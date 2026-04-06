Falcos letztes Fax: Details aus den Stunden vor dem Tod des Austropop-Stars

Rudi Dolezal gibt seltene Einblicke in Falcos letzte Stunden. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von 'Rock me Amadeus' enthüllt der Popfilmer Details aus dem Leben des Austropop-Stars, einschliesslich seines letzten Faxes.

Das letzte Fax von Falco vor dem tragischen Unglück. Das war Falco s letzte Nachricht vor seinem Tod. Eine verpasste Party und ein letztes Fax: Kurz vor seinem Tod meldete sich Austropop -Legende Falco noch bei Rudi Dolezal – was in der Nachricht stand. Eine verpasste Party, eine letzte Nachricht - und kurz darauf die Schockmeldung: Neue Details zu Falco s letzten Stunden sorgen jetzt für Gänsehaut. 'Die ganze Wahrheit' über Musik-Legende Falco .

Popfilmer Rudi Dolezal gibt rund um das 40-Jahr-Jubiläum von 'Rock me Amadeus' seltene Einblicke in die Zeit vor dem Tod der Austropop-Legende. In seinem Buch 'Falco - Die ganze Wahrheit' beleuchtet Dolezal die letzten Stunden des Musikers, gewährt intime Einblicke in die Beziehung der beiden und lässt die Fans an Falcos letzter Nachricht teilhaben. Die Geschichte beginnt mit einer gemeinsamen Vergangenheit. 'Wir hatten den gleichen Schmäh' Kennengelernt hatten sich die beiden bereits als Teenager. Dolezal arbeitete damals als Jungredakteur beim ORF, Hölzel stand noch als Bassist einer Untergrundband auf der Bühne. Die Freundschaft vertiefte sich schnell, wie Dolezal in dem Buch beschreibt: 'Nach dem Konzert kamen wir uns in der Garderobe bei besonderen Zigaretten und einer durchsichtigen Flüssigkeit - kein Wasser, sondern Wodka - näher. Wir haben uns auf Anhieb blendend verstanden, wir hatten den gleichen Schmäh', erinnert sich Dolezal in der 'Krone'. Diese gemeinsame Basis legte den Grundstein für eine jahrelange Freundschaft und Zusammenarbeit. \Jahre später sollte Falco bei einer ganz besonderen Feier auftreten. Für Dolezals 40. Geburtstag am 5. Februar 1998 wurde im Lokal Nikodemus in Purkersdorf groß gefeiert. Zahlreiche Stars wie die Toten Hosen und Nina Hagen waren dabei, sogar Queen stand auf der Bühne. Falco war ebenfalls eingeladen, sollte eigentlich zusammen mit Queen performen. Doch was als glanzvolles Ereignis geplant war, nahm eine tragische Wendung. Das letzte Fax von Falco vor seinem tragischen Tod. 'See you very soon. Alles Gute!!!' Bild aus dem Buch 'Falco – Die ganze Wahrheit'. Auch Falco hatte zugesagt. 'Da rief ich Falco an und fragte ihn, ob er mit Queen spielen will. Er sagte zu', wird Dolezal in der Tageszeitung zitiert. Doch Falco tauchte nie auf. Während im Lokal gefeiert wurde, wartete man vergeblich auf den Star. Die Ungewissheit wich bald der Gewissheit. Was zunächst nur Verwunderung auslöste, bekam wenige Stunden später eine tragische Wendung. Nach der Party, am nächsten Morgen, fand Dolezal ein Fax von Falco vor. Es enthielt herzliche Glückwünsche und eine Ankündigung, die im Nachhinein eine besondere Bedeutung erhielt. \'Nach dem Fest um sechs Uhr in der Früh habe ich ein Fax im Büro gefunden, auf dem mir Falco alles Gute wünschte und 'Wir sehen uns' geschrieben hat. Nach kurzem Schlaf wurde ich aufgeweckt, weil die erschütternde Nachricht von seinem Tod rund um die Welt ging', erinnert sich der Popfilmer in der 'Krone'. Diese Zeilen sind heute ein bewegendes Zeugnis der letzten Momente des Künstlers. Dolezal lässt die Fans nun an diesen Erinnerungen teilhaben. Die bewegenden Erinnerungen erzählt Dolezal nun auch live vor Publikum: Am 10. April spricht er ab 19.00 Uhr im Stadthotel Pinkafeld über Falco und dessen letzte Tage. Er gibt Einblicke in die enge Freundschaft, die gemeinsamen Erlebnisse und die letzten Stunden des Musikers. Das Publikum kann sich auf eine emotionale Reise durch Falcos Leben und Werk freuen, die durch die Augen eines engen Freundes und Wegbegleiters erzählt wird. Die Veranstaltung verspricht ein tiefgründiger Blick auf die Ikone Falco, der nicht nur die Musik, sondern auch das Leben des Künstlers würdigt. Es ist eine Hommage an einen Freund, eine Legende und die gemeinsame Zeit





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