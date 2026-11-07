Fahrzeugbrand in Götzis: Tiefgarage am Garnmarkt evakuiert

Am 7. November 2026 kam es in Götzis zu einem schweren Fahrzeugbrand in der Tiefgarage am Garnmarkt. Einsatzkräfte löschen das Feuer, die Polizei sperrt den Bereich vorerst.

Am Samstag, den 7. November 2026, ereignete sich in Götzis ein schwerwiegender Vorfall in der Tiefgarage am Garnmarkt 12. Gegen 15:41 Uhr gingen bei der Leitstelle Meldungen über einen brennenden Pkw ein, woraufhin umgehend mehrere Rettungseinheiten alarmiert wurden. Der Brandort liegt direkt an einer belebten Verkehrsader, was den Einsatz komplex gestaltete.

Einsatzkräfte und Behörden im Einsatz

Die Feuerwehr Götzis war die erste Einheit vor Ort, musste jedoch schnell durch Unterstützung der Feuerwehr Mäder und der Feuerwehr Rankweil verstärkt werden. Neben den Löscheinheiten waren auch Beamte der Polizei Götzis anwesend, um den Bereich abzusichern und den Verkehr zu regeln. Zudem rückte das Unternehmen Vorarlberger Energienetze an, da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf Leitungen oder elektrische Anschlüsse übergreifen könnte.

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Lageentwicklung und Sicherheitsmaßnahmen

Bis zu diesem Zeitpunkt konnte das Feuer erfolgreich gelöscht werden. Die anwesenden Kräfte konzentrieren sich nun auf die notwendigen Nachlöscharbeiten und die Durchlüftung der Tiefgarage, um giftige Gase abzuführen. Die Polizei hat die öffentlichen Zugänge zur Tiefgarage am Garnmarkt 12 vorerst vollständig gesperrt. Das Betreten des Bereichs ist für die Öffentlichkeit aktuell nicht erlaubt, um Gefahren für unbeteiligte Personen auszuschließen.

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Reaktionen in der Nachbarschaft

Die Rauchentwicklung beim Brand löste in den unmittelbar angrenzenden Wohnhäusern ebenfalls Feueralarm aus. Die Bewohner und Bewohnerinnen der umliegenden Gebäude wurden vorsorglich gewarnt, obwohl bis jetzt keine gesicherten Informationen über Rauch in den Wohnungen vorliegen. Die genauen Auswirkungen auf die Anwohner sind daher noch nicht vollständig beziffert.

Unklare Ursache und weitere Schritte

Der genaue Hergang und die Ursache des Fahrzeugbrandes sind derzeit noch unklar. Es gibt bisher keine Erkenntnisse darüber, ob technische Defekte oder fremde Einwirkung zum Brand führten. Auch Aussagen über verletzte Personen oder die Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, sobald die Lage vollständig stabilisiert ist.