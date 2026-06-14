Fahrzeugbrand auf der L193 nahe Au: Pkw völlig zerstört

Ein Pkw geriet auf der L193 zwischen Au und Damüls in Brand. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, es entstand Totalschaden. Brandursache zunächst unklar.

Am Freitag, dem 13. Juni 2026, ereignete sich gegen 17 Uhr ein Fahrzeugbrand auf der L193 im Gemeindegebiet von Au. Ein Mann war mit seinem Pkw von Au in Richtung Damüls unterwegs, als das Fahrzeug während der Bergauffahrt auf Höhe des Straßenkilometers 33,2 plötzlich den Dienst versagte.

Dem Lenker gelang es zunächst, den Wagen nochmals zu starten, jedoch konnte die Fahrt nicht fortgesetzt werden. Daraufhin stellte er das Fahrzeug ab, verließ den Pkw und sicherte die Gefahrenstelle mit einem Pannendreieck. Als er anschließend zum Auto zurückkehrte, bemerkte er Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg. Nach dem Öffnen der Motorhaube stellte er fest, dass dort bereits ein Brand ausgebrochen war.

Der Fahrzeuglenker alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Au rückte mit drei Fahrzeugen und rund 20 Feuerwehrmitgliedern aus und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Laut ersten Informationen entstand Totalschaden.

Zudem dürfte auch der Straßenbelag durch die Hitzeeinwirkung beschädigt worden sein. Neben der Feuerwehr standen auch die Autobahnmeisterei sowie die Polizeiinspektionen Au und Bezau im Einsatz. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung regelmäßiger Fahrzeugwartung. Experten empfehlen, bei Anzeichen von Motorproblemen oder ungewöhnlichen Gerüchen sofort anzuhalten und Hilfe zu rufen. Im Falle eines Brandes ist es wichtig, das Fahrzeug zu verlassen, eine Sicherheitszone von mindestens 30 Metern einzuhalten und die Feuerwehr zu verständigen. Die Feuerwehr Au warnt zudem vor der Gefahr von Pannendreiecken bei Wind und empfiehlt, bei steilen Straßen besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die L193 blieb während der Löscharbeiten für etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung der Brandursache beitragen könnten. Zusätzlich zu den genannten Einsatzkräften waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort, um den beschädigten Fahrbahnbelag zu begutachten und vorläufig zu reparieren.

Die Kosten des Schadens werden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Au bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für die schnelle und effiziente Zusammenarbeit. Dieser Vorfall erinnert daran, wie schnell aus einer kleinen Panne ein Großbrand entstehen kann. Die Polizei rät Autofahrern, stets einen Feuerlöscher im Fahrzeug mitzuführen und bei Rauchentwicklung sofort zu handeln.

Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob ein technischer Defekt oder ein Bedienfehler die Ursache war





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