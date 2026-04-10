Fahrraddiebstähle in Vorarlberg: Anzahl stagniert, Aufklärungsquote niedrig

Die Anzahl der Fahrraddiebstähle in Vorarlberg bleibt stabil, während die Aufklärungsquote niedrig ist. Der VCÖ fordert mehr sichere Abstellplätze und empfiehlt Präventionsmaßnahmen.

Im Jahr 2025 wurden in Vorarlberg exakt 1.004 Fahrraddiebstähle gemeldet, genauso viele wie im Vorjahr. Dies geht aus Daten des Innenministeriums hervor, die von der Mobilitätsorganisation VCÖ ausgewertet wurden. Während österreichweit ein Rückgang der Fahrraddiebstähle um 13 Prozent verzeichnet wurde, blieb die Anzahl der Diebstähle in Vorarlberg unverändert auf einem hohen Niveau.

Ein Vergleich mit früheren Jahren zeigt jedoch einen langfristigen rückläufigen Trend: Im Jahr 2009 wurden noch 1.609 Diebstähle registriert, im Jahr 2001 sogar 2.149 Fälle. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Maßnahmen zur Prävention und Sicherung von Fahrrädern, sowie ein gestiegenes Bewusstsein für das Thema, Wirkung zeigen.\Innerhalb Vorarlbergs gibt es deutliche regionale Unterschiede bei den Fahrraddiebstählen. Der Bezirk Dornbirn verzeichnete mit 352 Fällen die meisten Diebstähle, nur knapp gefolgt vom Bezirk Bregenz mit 349 Fällen. Die südlicheren Regionen sind deutlich weniger betroffen: Im Bezirk Feldkirch wurden 229 Fahrräder gestohlen, im Bezirk Bludenz lediglich 74. Diese regionale Verteilung verdeutlicht die Notwendigkeit, spezifische Präventionsmaßnahmen auf die lokalen Gegebenheiten abzustimmen. Die Aufklärungsquote für Fahrraddiebstähle in Vorarlberg liegt mit 13,8 Prozent weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Effektivität der Ermittlungsarbeit zu verbessern und die Aufklärung der Fälle zu forcieren, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und die Abschreckung zu erhöhen.\Der VCÖ betont die Bedeutung von ausreichenden und sicheren Fahrrad-Abstellplätzen als wichtige Maßnahme zur Diebstahlprävention. Besonders an stark frequentierten Orten wie Einkaufsstraßen, Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen sowie an Bahnhöfen und Bushaltestellen wird ein Ausbau der sicheren Abstellmöglichkeiten gefordert. Für Pendler, die ihr Fahrrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln kombinieren, ist ein sicheres Angebot an Bahnhöfen und Bushaltestellen von besonderer Bedeutung. Der VCÖ empfiehlt darüber hinaus verschiedene Maßnahmen zur Risikominimierung, darunter das konsequente Absperren von Fahrrädern, auch bei kurzen Stopps, die Verwendung stabiler Schlösser zur Befestigung des Rahmens an festen Gegenständen, das Ersetzen von Schnellspannern durch Sicherheitsschrauben, die Notierung der Rahmennummer und gegebenenfalls der Abschluss einer Diebstahlversicherung für teure Fahrräder. Trotz des Anstiegs der Radfahrer in den letzten 25 Jahren und dem Rückgang der Diebstähle betont der VCÖ-Sprecher Christian Gratzer die Bedeutung weiterhin hoher Sicherheitsmaßnahmen, verbesserter Sicherungssysteme und des Bewusstseins für die Notwendigkeit, Fahrräder sicher abzustellen





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