Fahrradbusse in Bregenzerwald wieder unterwegs: Fahrräder und E-Bikes bis Oktober

Ab Donnerstag (14. Mai) sind im Bregenzerwald wieder Fahrradbusse unterwegs. Auf zwei Linien können Fahrräder und E-Bikes bis Anfang Oktober unkompliziert mittransportiert werden – ein Angebot für Einheimische und Gäste.

Ab Donnerstag (14. Mai) sind im Bregenzerwald wieder Fahrradbus se unterwegs. Auf zwei Linien können Fahrräder und E-Bikes bis Anfang Oktober unkompliziert mittransportiert werden – ein Angebot für Einheimische und Gäste .

Mit Beginn der Rad- und Ausflugssaison nehmen die Fahrradbusse 8R1 und 8R2 ihren Betrieb wieder auf. Bis 4. Oktober verkehren sie im Bregenzerwald und erleichtern die Kombination von Bus und Fahrrad. Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden.

Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Die Linie 8R1 ist von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen unterwegs. Sie verbindet Schwarzach über Egg, Bezau, Mellau und Schoppernau mit Damüls und Warth/Hochkrumbach. Zwei Busse bedienen diese Strecke.

Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. An Sonn- und Feiertagen ergänzt die Linie 8R2 das Angebot: Sie führt von Bregenz über den Vorderwald nach Egg und schafft damit eine Verbindung zwischen Bodenseeraum und den Ausflugszielen im Bregenzerwald. Die Busse sind mit speziellen Fahrradanhängern ausgestattet, auf denen bis zu 20 Fahrräder – auch E-Bikes – transportiert werden können.

Zusätzlich stehen auf den Linien 851 (Au – Damüls) und 890 (Egg – Oberstaufen Bahnhof) Fahrradheckträger für bis zu fünf Räder zur Verfügung. Der Fahrradbus kann auch ohne Fahrrad genutzt werden. Die Fahrradmitnahme kostet 8,50 Euro pro Tag. Für die Fahrt gelten die regulären Tarife des Verkehrsverbunds Vorarlberg (VVV) sowie die Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal.

Gruppen mit fünf Fahrrädern und mehr müssen sich . Pro Fahrt können maximal zehn Ladeplätze reserviert werden, ansonsten gilt das Prinzip “first come – first serve”. Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Der Fahrradbus ist ein starkes Angebot für eine klimafreundliche und entspannte Mobilität im Bregenzerwald. Er verbindet unsere Orte, macht Ausflüge ohne Auto möglich und stärkt gleichzeitig den sanften Tourismus in der Region – für Einheimische wie für Gäst





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