Fachverband kritisiert kolportierte Abgabe für österreichische Filmindustrie

Der Fachverband kritisiert die kolportierte Abgabe, die Vermögen von zwölf Prozent des Umsatzes bedeuten würde. Diese Abgabe würde einen Großteil der heimischen TV-Sender und Abrufdienste betreffen und würde neue Investitionen in österreichische Inhalte beschädigen.

Die kolportierte Belastung von zwölf Prozent des Umsatzes, als 'massiver Angriff auf den heimischen Medien standort', wurde am Montag vom Fachverband bezeichnet. Die diskutierte Abgabe, die sich aus einer siebenprozentigen Abgabe und weiteren fünf Prozent Direktinvestition in Filmproduktionen zusammensetzt, würde einen Großteil der heimischen TV-Sender und Abrufdienste treffen, die ihren Zuschauern Content online und zeitversetzt zur Verfügung stellen, während der ORF ausgenommen sein soll.

"Solche Pläne seien ein fatales Signal für den Medienstandort Österreich," so Fachverbandsobmann Gerhard Haidvogel in einer Aussendung. "Wer heimische Sender mit neuen Sonderabgaben belastet, gefährdet Jobs, Medienvielfalt und Investitionen in österreichische Inhalte.





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Politik Gesellschaft Medien Ansteuerungsmassnahme Verpflichtung Vertragsunterzeichnung Investitionen Österreich

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