Fachkräftemangel in Österreich: Russin darf nicht arbeiten - Paar kämpft weiter

Simon und seine russische Partnerin Iliza haben vor Gericht das Recht auf gemeinsamen Wohnsitz in Österreich erkämpft. Doch die Freude währt kurz: Iliza darf nicht arbeiten. Der Fall zeigt die Widersprüche in der österreichischen Zuwanderungspolitik auf.

Simon (29) und seine russische Partnerin Iliza (31) haben einen wichtigen Etappensieg errungen. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich entschied, dass Iliza nach Österreich einreisen und sich hier niederlassen darf.

Doch die Freude ist getrübt: Die Behörden erlauben ihr nicht, einer Arbeit nachzugehen. Seit über vier Jahren führt das Paar eine Fernbeziehung, die durch den Krieg in der Ukraine zusätzlich erschwert wurde. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Simon beruflich in Russland war. Seither trafen sie sich nur in Drittländern, weil Iliza kein Visum mehr erhielt und Simon die Einreise nach Russland zunehmend verwehrt wurde.

Ihr Ziel war immer, gemeinsam in Österreich zu leben. Der Fall zeigt die komplizierte Rechtslage rund um die EU-Freizügigkeit auf. Simon, der als EU-Bürger in Österreich lebt, berief sich auf dieses Prinzip, um seiner Partnerin den Aufenthalt zu ermöglichen. Das Paar reichte rund 170 Seiten an Beweisen ein: gemeinsame Fotos, Reisebuchungen, Visa-Anträge und Chatverläufe aus vier Jahren.

Selbst Freunde wurden befragt, um die Echtheit der Beziehung zu bestätigen. Simon musste zudem eine Haftungserklärung unterschreiben und nachweisen, dass er finanziell für Iliza sorgen kann, damit dem Staat keine Kosten entstehen. Nach monatelangem Hickhack gab das Gericht dem Paar recht und stellte den Freizügigkeitssachverhalt fest. Doch nun wartet die nächste Hürde: Iliza spricht fließend Deutsch, steht kurz vor der C1-Prüfung, hat einen Magisterabschluss und arbeitet bei der Raiffeisen Bank International in Russland.

Sie könnte sofort in Österreich einen Beitrag leisten, darf aber vorerst nicht unselbstständig arbeiten. Laut Simon müsste sie zwei Jahre warten, um eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu beantragen, die ihr eine reguläre Beschäftigung erlauben würde. Iliza möchte vom ersten Tag an arbeiten, sich integrieren und Geld verdienen. Eine selbstständige Tätigkeit ist für das Paar keine echte Option, da bei nur einem Auftraggeber schnell der Vorwurf der Scheinselbstständigkeit droht.

Simon findet die Situation absurd: In Österreich wird ständig über Fachkräftemangel geklagt, und hier habe man eine qualifizierte Person, die Deutsch spricht und arbeiten will, aber nicht darf. Die monatelange juristische Auseinandersetzung hat bereits Tausende Euro an Gerichtskosten verschlungen, und Simon rechnet damit, dass der Streit weitergeht. Die EU-Kommission hat bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, weil die nationalen Regeln die EU-Freizügigkeit nicht korrekt umsetzen.

Nach Ansicht der Kommission sollten erweiterte Familienangehörige von EU-Bürgern denselben Zugang zum Arbeitsmarkt haben wie Ehepartner. Das Paar will im August nach Ilizas Einreise eine Ausnahmegenehmigung beantragen und hofft auf eine baldige Lösung. Simons Fazit: Es kann nicht sein, dass jemand, der sich integrieren und arbeiten will, zwei Jahre lang zum Nichtstun gezwungen wird. Der Fall zeigt exemplarisch, wie Bürokratie und versäumte EU-Umsetzung das Leben von Menschen erschweren und gleichzeitig dem Wirtschaftsstandort schaden





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