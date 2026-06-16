Fachkräftemangel in der Pathologie: Österreich braucht dringend mehr Ärztinnen und Ärzte

Die Österreichische Ärztekammer und die Gesellschaft für Pathologie warnen vor einem akuten Mangel an Pathologinnen und Pathologen. Ohne Gegenmaßnahmen drohen Engpässe bei Diagnosen und Therapien.

Die österreich ische Pathologie steht vor einem gravierenden Fachkräftemangel . Johannes Steinhart, Präsident der Österreich ischen Ärztekammer , warnte bei einer Pressekonferenz am Dienstag, dass dies auf Dauer Probleme bei Diagnosen, Therapien und im Spitalsbetrieb verursachen werde.

Gemeinsam mit Eva Maria Compérat, Präsidentin der Gesellschaft für Pathologie (ÖGPath), forderte er eine Attraktivierung des Berufsbildes. Derzeit arbeiten in Österreich nur 365 Fachärztinnen und Fachärzte in der Pathologie. 62 von ihnen, also rund 17 Prozent, sind zwischen 60 und 65 Jahre alt, weitere 60 sind über 65. In den kommenden Jahren wird daher viel Expertise verloren gehen.

Hinzu kommt, dass der Anteil der 25- bis 45-Jährigen in diesem Feld stagniert und von den 160 Ausbildungsplätzen nur etwa 80 besetzt sind. Insbesondere der Westen des Landes ist von den Strukturproblemen betroffen, da sich die großen Ausbildungsstätten in Wien und Graz befinden. Um Engpässe in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu vermeiden, müssen die bestehenden Plätze gefüllt werden. Die Fachleute appellierten an Politik, Krankenkassen und Universitäten, gemeinsam mit der Ärzteschaft das Berufsbild zu attraktivieren.

Die Pathologie arbeitet im Hintergrund, ist aber ein zentrales Scharnier im Spitalsbetrieb. Sie trägt große Verantwortung in der Diagnostik und Therapiewahl, insbesondere in der Onkologie. Doch das Gebiet kämpft mit massiven Strukturproblemen. Laut Compérat ist unklar, warum die Ausbildungsplätze leer bleiben.

Möglicherweise wird die Pathologie im Studium nicht ausreichend wahrgenommen. Vielen Nachwuchsärztinnen und -ärzten sei nicht bewusst, wie breit gefächert das Gebiet ist. Pathologinnen und Pathologen spielen eine zentrale Rolle in der Diagnostik und der Präzisionsmedizin, auch bei Therapiewahl und -kontrolle sind sie eingebunden. Durch den Fachkräftemangel und Entwicklungen bei Früherkennung und Bildgebung steigt die Arbeitsbelastung.

In der breiten Bevölkerung wird das Gebiet oft mit der Gerichtsmedizin verwechselt. Compérat betonte: Wir sind keine Gerichtsmediziner, die Verbrechen aufklären. Die Pathologie beschäftigt sich zu etwa 98 Prozent mit Lebenden und nicht mit Toten. Viele haben im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen bereits Berührungspunkte mit dem Fach, ohne es zu wissen.

Das Gebiet muss sicht- und hörbarer werden, um junge Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung zu begeistern. Die Pressekonferenz verdeutlichte die Dringlichkeit: Ohne Gegenmaßnahmen drohen ernsthafte Engpässe in der Patientenversorgung. Die Ärztekammer und die Fachgesellschaft fordern daher eine sofortige Initiative, um mehr Nachwuchs für die Pathologie zu gewinnen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Nur so kann die hohe Qualität der medizinischen Versorgung in Österreich langfristig gesichert werden.

Die Politik ist nun gefordert, zusammen mit den Universitäten und Krankenkassen attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehören etwa bessere Vergütung, moderne Ausstattung und mehr Sichtbarkeit des Fachgebiets in der Öffentlichkeit und im Medizinstudium. Die Zukunft der Pathologie hängt davon ab, ob es gelingt, das Image zu verbessern und den Beruf für den Nachwuchs interessant zu machen. Die Zeit drängt, denn die Pensionierungswelle hat bereits begonnen.

Mit gezielten Maßnahmen könnte der Trend jedoch umgekehrt werden. Die Fachleute sind optimistisch, dass mit vereinten Kräften eine Trendwende möglich ist. Dafür braucht es aber ein Bewusstsein für die Bedeutung der Pathologie in der gesamten Gesundheitsversorgung. Die Pressekonferenz war ein erster Schritt, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Nun müssen Taten folgen





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