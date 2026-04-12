Fabian Berger stellt Weltrekord im Scooterfahren auf

Der 19-jährige Fabian Berger aus Alkoven hat beim Weltrekordversuch am Pumptrack in St. Valentin eine beeindruckende Leistung gezeigt. Obwohl er sein Ziel von einer Stunde ohne Absteigen nicht erreichte, absolvierte er 96 Runden und legte 9,5 Kilometer zurück, was einen potenziellen Weltrekord darstellt. Das Event war ein voller Erfolg und förderte den Scooter-Sport.

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Der 19-jährige Fabian Berger aus Alkoven hat am Pumptrack eine bemerkenswerte Leistung vollbracht. Er absolvierte 96 Runden auf seinem Scooter, was einer Strecke von 9,52 Kilometern entspricht. Dabei bewies er außergewöhnliche Körperbeherrschung und Kraft, denn er berührte während der gesamten Fahrt den Boden nicht mit einem Fuß. Dieses beeindruckende Ergebnis ist das Resultat intensiven Trainings und einer enormen mentalen Stärke. Seine Konzentration und sein Durchhaltevermögen sind beispielhaft für junge Sportler. Das Event war ein voller Erfolg, angefangen bei den zahlreichen Fans, die bereits ab 12 Uhr die kulinarischen Angebote genossen, bis hin zu den entscheidenden Momenten, in denen Fabian seine Fähigkeiten unter Beweis stellte. Die Vorbereitung und Durchführung dieses Weltrekordversuchs waren ein Gemeinschaftsprojekt, das die Begeisterung für den Scooter-Sport in der Region weiter anheizt.\Die Idee für den Weltrekordversuch entstand in Zusammenarbeit mit Lukas Edelhofer von Blackbeard's Scoot'n Skate Parts, der Fabian als einen herausragenden Scooterfahrer kennt und ihn regelmäßig am Pumptrack in St. Valentin beobachtet. Das Ansuchen um Anerkennung des Weltrekordversuchs beim Guinness Book of Records erfolgte bereits im September 2025. Die offizielle Rückmeldung, dass das Vorhaben als rekordwürdig erachtet wird, kam im März. Daraufhin wurde in Kooperation mit dem Stadtmarketing und der Tourismus-GmbH der 11. April als Datum für das spektakuläre Event festgelegt. Die Spannung stieg mit jedem Tag, und am Veranstaltungstag selbst war die Aufregung deutlich spürbar. Der erste Versuch endete leider frühzeitig nach 16 Minuten und 27 Sekunden aufgrund eines kleinen Fehlers, der den Scooter aus dem Gleichgewicht brachte. Doch Fabian ließ sich nicht entmutigen. Im zweiten Anlauf bewies er beeindruckende Ausdauer und Können. In 35 Minuten und 18 Sekunden fuhr er 96 Runden und legte die beeindruckende Distanz von 9,5 Kilometern zurück – ein Ergebnis, das Weltrekordpotenzial hat und auch für Guinness relevant ist. Eine kurze Konzentrationsschwäche verhinderte zwar eine noch längere Fahrt, doch Fabian zeigte sich trotz des verpassten Ziels von über einer Stunde hoch erfreut und stolz auf seine Leistung. \Die Freude über den gelungenen Weltrekordversuch war bei allen Beteiligten deutlich zu sehen, insbesondere bei Lukas Edelhofer, der Fabians Leistung lobte und den Versuch als hervorragende Werbung für den boomenden Scooter-Sport ansieht. Sein Skateshop bietet eine breite Palette an Sportartikeln, von Skate- und Snowboards über Bikes bis hin zu Scootern und dem entsprechenden Zubehör und Ersatzteilen. Edelhofer betont die wachsende Bedeutung des Scooterfahrens als Sporttrend und als Fortbewegungsmittel in urbanen Gebieten. Die steigende Anzahl an Scooterfahrerinnen und -fahrern in der Freizeitgestaltung unterstreicht diesen Trend. Die Aufnahme des Weltrekordversuchs in das Guinness-Buch der Rekorde hängt von der detaillierten Prüfung durch die Guinness-Experten ab, was noch einige Zeit dauern kann. Die Veranstaltung selbst war ein voller Erfolg und hat gezeigt, welches Potenzial im Scooter-Sport steckt. Die positive Resonanz und die Begeisterung der Zuschauer zeigen, dass dieser Sport immer beliebter wird. Das Event war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Gemeinschaftserlebnis, das die Region weiter bereichert





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