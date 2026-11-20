Die Softwarefirma Fabasoft aus Linz tritt als fünfter Hauptsponsor bei den Salzburger Festspielen hinzu. Der Drei-Jahres-Vertrag unterstützt den Umbau und die kulturelle Exzellenz.

Die Salzburger Festspiele haben einen signifikanten Zuwachs in ihrer Sponsorenlandschaft verzeichnet, indem sie das Linz er Softwareunternehmen Fabasoft als neuen Hauptsponsor gewonnen haben. Damit erweitert sich der Kreis der fünf bedeutendsten Förderer um ein etabliertes Technologieunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1988 fest in der österreichischen Wirtschaft verankert ist. Der Direktorium der Festspiele gab diese wichtige Entwicklung am Freitag bekannt und stellte dabei sicher, dass die strategische Partnerschaft auf einer soliden und langfristigen Basis ruht, die das kulturelle Erbe der Stadt Salzburg nachhaltig stützt.

Vertragslaufzeit und Führungsebene

Der offizielle Sponsorenvertrag, der zwischen den festspielinternen Verantwortlichen und der Fabasoft AG ausgehandelt wurde, ist vorerst für einen Zeitraum von drei Jahren bis zum Ende des Jahres 2029 gültig. Bei der Präsentation waren sowohl der CEO von Fabasoft, Helmut Fallmann, als auch der Managing Director Fabian Fallmann anwesend, was die hohe Bedeutung des Unternehmens für diese Kooperation unterstreicht. Die Anwesenheit der Führungsspitze signalisiert die gewichtige finanzielle und strategische Beteiligung des Softwarekonzerns an den kommenden Spielzeiten.

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Helmut Fallmann betonte explizit, dass es sich bei der Förderung nicht um ein Gegengeschäft handelt, sondern um ein echtes Bekenntnis zur Bedeutung von Kunst und Kultur. Er teilte die gemeinsame Leidenschaft für Musik, die er auch mit den meisten Führungskräften teilt, die er hoffentlich während des Salzburger Sommers persönlich treffen wird. Diese Worte verdeutlichen, dass die Unterstützung über reine Finanztransaktionen hinausgeht und auf gemeinsamen Werten basiert, die die kulturelle Identität der Region stärken.

Begründung und kulturelle Verbindungen

Ein entscheidendes Argument für die Entscheidung von Fabasoft war der bereits bestehende Kontakt zu den Festspielen, insbesondere durch die Förderung des Festspielauftritts der Pianistin Yuja Wang. Dieser Solistenkonzert ist für den August 2026 geplant und hat das Management von Fabasoft nachhaltig überzeugt. Die positive Erfahrung mit diesem spezifischen kulturellen Projekt diente als Katalysator für die Erweiterung der Partnerschaft auf die Hauptspielebene, was die strategische Ausrichtung auf hochkarätige künstlerische Höhepunkte widerspiegelt.

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Lukas Crepaz, der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele, war maßgeblich an der Einfädelung dieses Sponsorenvertrags beteiligt. Sein eigener Arbeitsvertrag ist für den Ende März 2027 vorgesehen, woraufhin der Posten neu ausgeschrieben wurde, wobei die Bewerbungsfrist am Dienstag endet. Ob Crepaz selbst für seine Nachfolge kandidieren wird, wollte er vorerst nicht bestätigen, was für Spannung in der internen Unternehmensstruktur sorgt und die Unsicherheit über die zukünftige Führung der Festspiele zeigt.

Interne Dynamik und diplomatische Beziehungen

Während der Pressekonferenz wurde eine humorvolle Interaktion zwischen den Beteiligten deutlich, als Fabian Fallmann die Frage nach Lukas Crepaz' Kandidatur fürwitzig mit einem Ja beantwortete. Diese Lockerheit stand im Kontrast zur offiziellen Antwort von Crepaz selbst, der darauf hinwies, dass eigentlich Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer für die Anwerbung von Sponsoren zuständig ist. Crepaz reagierte darauf diplomatisch mit der Aussage, dass alle Mitglieder des Direktoriums alles für die Festspiele tun, um die Einheit des Teams zu betonen und mögliche Kompetenzgerangel nach außen zu minimieren.

Fabasoft begleite die Festspiele in eine neue Zeit, in der diese neu erfunden werden, so Crepaz. Dieser Umbau ist bereits im Stadtzentrum Salzburgs deutlich sichtbar, etwa durch die Sperrung des Neutortunnels durch den Mönchsberg für Autos und Busse. Die infrastrukturellen Maßnahmen sind notwendig, um den langfristigen Erhalt und die Modernisierung der historischen Spielstätten zu gewährleisten, was erhebliche logistische Herausforderungen für den laufenden Spielbetrieb mit sich bringt.

Auswirkungen auf Spielstätten und Spielplan

Für die Spielplangestaltung der Salzburger Festspiele bedeutet der Umbau der Festspielhäuser konkrete Einschränkungen in den kommenden Jahren. Das Große Festspielhaus wird in den Jahren 2028 und 2029 nicht bespielbar sein, was eine erhebliche Verschiebung der Programmplanung erfordert. Als Ausweichquartiere werden die Salzburgarena, in der unlängst Bob Dylan auftrat, und das Messezentrum angepeilt, um die hohen Besucherzahlen und das künstlerische Niveau auch während der Renovierungsphase aufrechtzuerhalten.

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Diese Notwendigkeit, alternative Locations zu nutzen, unterstreicht die Relevanz der neuen Sponsorenunterstützung von Fabasoft. Die finanzielle Absicherung durch das Linzer Softwareunternehmen ermöglicht es den Festspielen, trotz der baulichen Herausforderungen und der Verlagerung der Spielorte eine kontinuierliche hohe Qualität zu gewährleisten. Die Partnerschaft ist somit ein wichtiger Baustein, um die kulturelle Exzellenz Salzburgs auch in einer Phase tiefgreifender Veränderungen zu sichern und für die Zukunft zu richten.