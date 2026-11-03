EZB-Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich: EZB und OeNB warnen vor Inflation

Bundesbank-Präsident Nagel und OeNB-Gouverneur Kocher sehen eine Zinserhöhung der EZB im Dezember als sehr wahrscheinlich an. Die Inflationsraten bleiben hoch, was die Wirtschaft belastet und die Kaufkraft der Bürger bedroht.

Die Europäische Zentralbank ( EZB) steuert nach aktueller Einschätzung ihrer Entscheidungsträger auf eine Zinserhöhung im Dezember zu. Sowohl Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), als auch Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, äußern sich alarmierend zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und betonen die Notwendigkeit weiterer geldpolitischer Maßnahmen.

Notwendigkeit der Zinsanhebung wird betont

Die EZB-Ratsmitglieder sehen sich mit der Entscheidung konfrontiert, die Leitzinsen weiter anzuheben, um die Inflation in Schach zu halten. Joachim Nagel erklärte bei einer Rede in Berlin, dass eine Anhebung im kommenden Monat sehr wahrscheinlich notwendig sei, wenn sich der Inflationsausblick nicht deutlich verbessert. Aus heutiger Sicht gelte kaum ein anderer Weg als eine Zinserhöhung. Die nächste geldpolitische Sitzung des EZB-Rates findet am 17. Dezember statt, wo diese Entscheidung final getroffen wird. Die Euro-Währungshüter haben im laufenden Jahr aufgrund der gestiegenen Teuerungsrate, die vor allem auf höhere Energiepreise zurückzuführen ist, bereits zwei Mal die Leitzinsen angehoben. Die aktuelle Teuerung liegt über dem Niveau des Vorjahresmonats und markiert den höchsten Wert seit drei Jahren.

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Österreichische Position und Unsicherheiten

Martin Kocher, der als OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied ebenfalls Stimme im Entscheidungsprozess hat, äußerte sich am Dienstagabend in der ZiB2 zwar weniger konkret, unterstrich aber die Gefahr weiterhin. Wenn sich die Lage nicht ändert, die Preise auf dem hohen Niveau bleiben und keine anderen Rahmenbedingungen eintreten, sei eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr wahrscheinlich. Aufgrund bestehender Unsicherheiten sei es jedoch seriös, zuzugeben, dass man das Ergebnis noch nicht mit Sicherheit vorhersagen könne. Die EZB werde alles daran setzen, das Inflationsziel von zwei Prozent in der mittleren Frist zu erreichen, was etwa einem Jahr entspricht. Kocher betonte zudem, dass die aktuelle Teuerung nicht auf eine überhitzte Binnennachfrage zurückzuführen sei, sondern auf exogene Faktoren wie geopolitische Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, die die Energiepreise in die Höhe getrieben haben.

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Wirtschaftliche Folgen und Prognosen

Höhere Leitzinsen haben direkte Auswirkungen auf die Realwirtschaft, da sie Kredite verteuern und damit die Nachfrage dämpfen sollen. Dies dient dazu, die Inflation zu bremsen, stellt jedoch eine erhebliche Belastung für alle dar, die investieren oder konsumieren wollen. Dies kann die Konjunktur insgesamt bremsen und das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen. Die EZB selbst rechnet damit, dass sich die Menschen im Euroraum bis mindestens 2027 auf eine erhöhte Teuerung einstellen müssen. Joachim Nagel warnte davor, dass wiederholte Preisschübe bei Energie auch die Preise anderer Waren und Dienstleistungen stärker nach oben treiben können. Zudem könnten diese Preisanstiege zunehmend auf die Lohnforderungen durchschlagen, was die Preise weiter in die Höhe treiben würde.

Künftige Entwicklungen und Amtsenthebung

Trotz der weiterhin hohen Inflationsgefahr werden extreme Raten von acht bis zehn Prozent, wie sie in den Jahren 2022 und 2023 zu beobachten waren, von den Notenbankern nicht erwartet. Selbst im ungünstigsten Szenario, das im September berechnet wurde, läge die Inflationsrate im kommenden Jahr bei etwa fünf Prozent. Dies wäre zwar immer noch zu hoch, aber deutlich unter den Krisenwerten. Parallel dazu wird die Zukunft der EZB-Präsidentin Christine Lagarde diskutiert. Die OeNB teilt mit, dass Lagrade die Notenbank am 7. Februar 2027 verlassen wird, also fast neun Monate vor Ende ihrer regulären Amtszeit. Martin Kocher spricht von einer persönlichen Entscheidung der Präsidentin, die akzeptiert werden müsse. Es gebe ein klares Prozedere für die Neubestellung, und die EZB sei voll handlungsfähig. Die Staats- und Regierungschefs der 21 Eurostaaten sind nun gefordert, Nachfolger zu ernennen. Die Eurogruppe, das informelle Gremium der Wirtschafts- und Finanzminister, plant für den kommenden Montag, den 9. November, ein Treffen zur weiteren Koordinierung.