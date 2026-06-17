EZB-Ratsmitglied Kocher zur Zinserhöhung und Inflation im Podcast

Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, erläutert im Podcast die Gründe für die jüngste EZB-Zinserhöhung, warnt vor Zöllen als inflationstreibend und fordert strukturelle Reformen und nachhaltige Staatsfinanzen in Österreich.

Gouverneur Martin Kocher der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) betont im Gespräch, dass die jüngste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank ( EZB ) zum richtigen Zeitpunkt erfolgte, um die langfristige Preisstabilität im Euroraum zu sichern.

Die EZB habe eine neue Prognose erstellt, die zeige, dass aufgrund anhaltend hoher Energiepreise indirekte Inflationseffekte bis 2027 zu einer deutlich zu hohen Inflationsrate geführt hätten. Obwohl der Zinsschritt mit 0,25 Prozentpunkten klein gewesen sei, sei er notwendig gewesen, um eine Abwürgung der Konjunktur zu vermeiden, solange die Maßnahmen nicht unnötig seien. Kocher unterstreicht, dass das oberste Ziel der EZB die Erreichung der zwei Prozent Inflationsrate sei, und betont, dass man wegen der ungewissen weltpolitischen Entwicklung wachsam bleiben müsse.

Auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump, er liebe die Inflation, geht Kocher nicht näher ein, sondern erklärt, dass Zölle als Reaktion auf das US-Handelsbilanzdefizizt die falsche Maßnahme seien, da sie Importpreise erhöhen und die Inflation weiter anheizen. Die Inflationsrate in den USA liege bei 4,2 Prozent, deutlich über dem Euroraum. Nach der letzten Inflationswelle hätten Zweitrundeneffekte, wie zehn Prozent mehr Gehalt im öffentlichen Dienst, die Teuerung befeuert und internationale Wettbewerbsfähigkeit gekostet.

Nun verliefen die Kollektivvertragsverhandlungen besonnener, was der exportorientierten Industrie helfe. Wichtiger sei jedoch ein gesteigertes Kostenbewusstsein, mehr Flexibilität und Innovation, um die Produktivität zu steigern. Zur österreichischen Fiskalpolitik merkt Kocher an, dass das Doppelbudget trotz Bezeichnung als Sparbudget weitere Schulden und künftig höhere Zinslasten bedeute. Jede Zinszahlung verdränge produktive Ausgaben in Bildung, Forschung und Innovation.

Angesichts des demografischen Wandels und steigender Kosten für Pflege, Pensionen und Gesundheit sei Nachhaltigkeit in den Staatsfinanzen entscheidend. Die OeNB sehe sich in der Rolle, auf strukturelle Reformen zu drängen, da im Krisenmodus langfristige Perspektiven oft vernachlässigt würden. Es gebe im Haushalt Effizienzpotenziale ohne Leistungskürzungen, um Spielräume für künftige Krisen zu schaffen. Kocher plädiert für eine sachlichere Debattenkultur, die nicht jede Aufregung zur großen Empörung hochschreibe, damit strukturäre Veränderungen möglich werden





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