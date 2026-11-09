EZB-Nachfolge: Knot und De Cos im Duell um Lagardes Amt

Die Nachfolge von Christine Lagarde an der EZB-Spitze wird zwischen Klaas Knot und Pablo Hernandez de Cos entschieden. Details zum Zeitplan und den Kandidaten.

Die Frage, wer auf Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) folgt, bleibt vorerst noch ungeklärt. Die Französin hatte Ende Oktober ihren vorzeitigen Rücktritt mit Februar 2027 angekündigt. Zwar berieten die Finanzminister der 21 Euro-Länder am Montag erstmals offiziell über die Nachfolge, eine Einigung erfolgte aber nicht. Es zeichnet sich ein Duell zwischen dem Niederländer Klaas Knot und dem Spanier Pablo Hernandez de Cos sowie eine weitere Reduktion des ohnehin schon geringen Frauenanteils im EZB-Rat ab.

Ausgelotete Kandidaten und Profile

Klaas Knot stand der niederländischen Zentralbank von 2011 bis 2025 vor. In diese Zeit fiel ein Teil der europäischen Reaktion auf die Euro-Krise und die CoV-Pandemie. Als Mitglieder des EZB-Rats sind die Chefs der nationalen Zentralbanken an den Zinsentscheidungen der EZB beteiligt. Von 2021 bis 2025 hatte Knot außerdem den Vorsitz des Finanzstabilitätsrats der G-20-Staaten inne. Knot gilt als pragmatischer "Falke", also als Befürworter einer eher restriktiven Geldpolitik. Als die EZB in den 2010er Jahren umfangreiche Stimulusmaßnahmen einleitete, um die Inflation anzuschieben, geriet Knot wiederholt mit dem damaligen Präsidenten Mario Draghi aneinander. In einem Jahrzehnt, in dem die Teuerungsrate durchgehend unter dem Zielwert der EZB von 2,0 Prozent lag.

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Pablo Hernandez de Cos dagegen gilt als gemäßigte geldpolitische "Taube". Er ist der Verfechter einer eher lockeren geldpolitischen Linie. Seit Juli 2025 steht er an der Spitze der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Die BIZ gilt als "Bank der Zentralbanken" und ist in Basel beheimatet. Dort dient sie als Forum für Notenbanker. Auch der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht ist dort angesiedelt. Er legt die internationalen Eigenkapitalregeln für Banken fest. Vor seiner Tätigkeit in Basel amtierte Hernandez de Cos von 2018 bis 2024 als Chef der spanischen Zentralbank. Kollegen beschreiben Hernandez de Cos als pragmatischen Ökonomen. Zudem gilt er als ausgeprägter Teamplayer. Als sich Anfang des Jahres einige der weltweit führenden Zentralbanker offen hinter den damaligen Fed-Chef Jerome Powell stellten, um ihn gegen politischen Druck aus dem Weißen Haus zu verteidigen, soll Hernandez de Cos eine zentrale Rolle gespielt haben.

Zeitplan und politische Mechanismen

Christine Lagarde hat angekündigt, am 7. Februar und damit rund acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit zurückzutreten. Nach EU-Regeln müssen die Finanzminister der Euro-Zone einen Kandidaten oder eine Kandidatin empfehlen. Der oder die muss sich anschließend einer Anhörung im Europäischen Parlament stellen. Die Nominierung ist dann Sache der EU-Staats- und Regierungschefs. Diese soll bis Jahresende über die Bühne gehen. Lagardes Rückzug bietet die Möglichkeit, noch vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu regeln. Zudem eröffnet ihr vorzeitiger Abgang die Option für eine Paketlösung.

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Neben Lagarde scheiden auch die Deutsche Isabel Schnabel im Jänner und der irische Chefvolkswirt Philip Lane im Mai aus dem sechsköpfigen EZB-Direktorium aus. Die insgesamt drei Posten dürften zwischen den wichtigsten Ländern der Euro-Zone ausgehandelt werden. Frankreich, Deutschland, Spanien und die Niederlande stehen im Fokus. Die Nachfolge von Lagarde ist Teil einer umfassenden Personalrochade. Kyriakos Pierrakakis, der Chef der Euro-Gruppe, sagte am Montag: "Wir sind uns bewusst, dass wir zügig vorgehen müssen." Ziel sei es, Klarheit zum Jahresende zu haben. "Das ist ein straffer Zeitplan." Pierrakakis betonte zudem, es handle sich um einen "politischen Prozess, der von den Spitzenpolitikern vorangetrieben wird". So sei es in der Vergangenheit stets gewesen. "Und genau das wird auch dieses Mal erwartet." Ein Gesamtpaket würde "die Dinge aber vielleicht erleichtern".

Frauenanteil und gesellschaftliche Debatte

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") wies in einem Kommentar am Montag darauf hin, dass der Regionalproporz eine große Rolle bei den Nachbesetzungen spielen würde. Die Geschlechterzusammensetzung werde aber weitgehend ausgeblendet. Wenn nach dem Ausscheiden von Lagarde und Schnabel keine Frauen nachrücken, stünde der EZB-Rat komplett ohne Frauen da. Nicola Fuchs-Schündeln, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, schrieb: "Von den aktuellen 26 Mitgliedern des EZB-Rates, das oberste Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank, sind nur zwei weiblich. Und beide Frauen treten nun zurück. Im Europa des Jahres 2026 ist ein Frauenanteil von acht Prozent in einem politisch besetzten Entscheidungsgremium mittlerer Größe ein Armutszeugnis. Ein Wert, den man in keinem anderen gesellschaftlichen oder politischen Bereich als akzeptabel hinnehmen würde."