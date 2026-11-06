EZB-Nachfolge: Klaas Knot und Pablo Hernández de Cos im Rennen, Deutschland ohne Kandidat

Lagarde verlässt die EZB am 7. Februar 2027. Klaas Knot und Pablo Hernández de Cos sind für die EZB-Nachfolge nominiert, Deutschland noch nicht.

Im Rennen um die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) zeichnet sich ein Duell zwischen dem Niederländer Klaas Knot und dem Spanier Pablo Hernández de Cos ab. Die EZB-Präsidentin will die Notenbank am 7. Februar 2027 verlassen, fast neun Monate vor dem Ende ihrer regulären Amtszeit.

Bis zur Frist am Freitagnachmittag wurden laut dem Präsidenten der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, nur diese beiden Kandidaten von den Euro-Ländern offiziell nominiert. Die Niederlande hatten Klaas Knot bereits am Mittwoch öffentlich benannt. Deutschland hat bislang keinen Kandidaten eingereicht.

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Klaas Knot und Pablo Hernández de Cos als offizielle Kandidaten

Offiziell nominiert sind laut der Eurogruppe der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernández de Cos. Knot ist der frühere Chef der niederländischen Zentralbank, Hernández de Cos leitet die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Beiden Kandidaten werden gute Chancen für den Spitzenposten zugerechnet. Die Entscheidung über die künftige Führung der Europäischen Zentralbank ist damit noch offen, da weitere Nominierungen möglich bleiben.

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Wie die Ernennung an der EZB-Spitze abläuft

Die Mitglieder des Direktoriums der EZB werden durch die Staats- und Regierungschefs der EU ernannt. Sie treffen ihre Entscheidung auf Grundlage einer Empfehlung der Mitgliedstaaten der Eurozone.

Das nächste Treffen der Eurogruppe ist für den Montag, 9. November, geplant. Dann soll eine Bestandsaufnahme der eingegangenen Bewerbungen erfolgen. Der Prozess ist damit in einer frühen Phase, in der die Nominierungen erst gesammelt und geprüft werden.

Positionen der Eurogruppe und der Bundesregierung

Deutschland hat laut der Eurogruppe keine Nominierung eingereicht. Die Bundesregierung erklärte am Freitagmittag, die Beratungen zur Neubesetzung des Präsidiums laufen noch.

Nach Angaben der Bundesregierung könnten die Einreichungsfristen auch verlängert werden. Zudem gebe es in den kommenden Wochen und Monaten viele Gelegenheiten, ein Personaltableau aufzusetzen.

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Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat laut Bericht deutlich gemacht, dass Deutschland sein Gewicht als größter Staat im Euroraum einbringen will. Ziel sei eine breit getragene und verantwortungsvolle neue Führungsspitze der EZB.

Personalpaket für die EZB im kommenden Jahr

Auf europäischer Ebene wird wahrscheinlich ein Personalpaket verhandelt, weil mehrere Spitzenposten gleichzeitig neu besetzt werden müssen. Neben Lagarde verlassen auch das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel und der EZB-Chefökonom Philip R. Lane die Zentralbank im Laufe des kommenden Jahres.

Für die Märkte und die Euro-Länder bedeutet das eine Phase grundlegender Veränderungen an der Spitze der Notenbank. Wie sich die Verhandlungen über Präsidentschaft und Direktorium entwickeln, wird sich nach dem Treffen der Eurogruppe am 9. November zeigen.