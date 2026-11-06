EZB genehmigt Bawag-Übernahme von Permanent TSB in Irland

Die Europäische Zentralbank hat der Bawag die Übernahme der irischen Bank Permanent TSB genehmigt. Der Kaufpreis beträgt 1,62 Milliarden Euro, die finale Zustimmung liegt nun beim High Court.

Die Bawag Group unter CEO Anas Abuzaakouk hat einen entscheidenden regulatorischen Meilenstein auf ihrem Weg nach Irland erreicht. Am Freitag, den letzten Tag der vergangenen Arbeitswoche, erteilte die Europäische Zentralbank (EZB) die behördliche Erlaubnis für die geplante Akquisition der Permanent TSB Group. Diese Genehmigung beseitigt die letzte große Hürde auf Seiten der europäischen Finanzaufsicht und ermöglicht der Wiener Bank, ihr Expansionsprojekt in der Republik Irland weiter voranzutreiben. Die Bawag bestätigte die Zusage des Aufsichtsgremiums am Freitagnachmittag mit einer offiziellen Pressemitteilung.

Regulatorische Freigabe durch die EZB

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank markiert den Beginn der finalen Phase des Transaktionsprozesses. Anas Abuzaakouk, der seit einigen Jahren die Geschicke der Bawag-Gruppe leitet, kann damit einen erheblichen administrativen und rechtlichen Druck von seinen Schultern nehmen. Die Bankbetreiberin betonte in ihrer Kommunikation, dass diese Freigabe ein fundamentales Element für den Abschluss der gesamten Übernahmeoperation darstellt. Ohne diese Zustimmung der Finanzaufsicht wäre ein weiteres Vorgehen in der aktuellen Struktur nicht möglich gewesen.

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Nichtsdestotrotz ist der Prozess noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Bawag wies explizit darauf hin, dass das Verfahren noch der separaten und expliziten Zustimmung des High Court in Irland bedarf. Dieser Gerichtshof spielt eine zentrale Rolle bei der Überprüfung der rechtlichen Korrektheit des vorgeschlagenen Deals. Die Kombination aus der behördlichen Genehmigung durch die EZB und der gerichtlichen Bestätigung durch den irischen High Court ist der Standardweg für solche großen Bankenfusionen in der Eurozone.

Struktur der Übernahme und rechtliche Hürden

Die Transaktion zwischen der Bawag und der Permanent TSB Group ist als sogenanntes Scheme of Arrangement strukturiert. Diese spezielle Form der Unternehmensübernahme erfordert eine spezifische Art der Zustimmung der Anteilseigner, die über die einfachen Mehrheitsverhältnisse hinausgeht. Konkret muss mindestens siebzigfünf Prozent der stimmberechtigten Aktionäre der Permanent TSB dem Deal zustimmen, damit er wirksam werden kann. Diese Hürde soll unter der Beobachtung und Aufsicht des High Court in Dublin erfüllt werden.

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Dieser komplexe rechtliche Mechanismus wurde gewählt, um alle Interessen der Stakeholder zu wahren und gleichzeitig die rechtliche Sicherheit für alle Parteien zu gewährleisten. Die Aufsicht durch den High Court stellt sicher, dass die Verhandlungen fair verlaufen sind und dass die Minderheitsaktionäre nicht benachteiligt werden. Für die Bawag bedeutet dies, dass der Fokus nun vollständig auf der Gewinnung der notwendigen Stimmen unter den Aktionären der irischen Bank gerichtet ist.

Konkurrenz und Widerstand durch Aktionäre

Der Weg zur Einwilligung der EZB war für Anas Abuzaakouk und sein Team keineswegs glatt. Den gesamten Sommer und Herbst über war die Transaktion von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Der CEO musste nicht nur mit juristischen Formalitäten kämpfen, sondern sich auch gegen scharfe Anschuldigungen zur Wehr setzen. Insbesondere gab es Vorwürfe, es könnten Absprachen getroffen worden sein oder es gäbe illegale Wettbewerbsmanöver. Diese Kritik diente dazu, den Verkaufsprozess der Permanent TSB zu verlangsamen und unter Druck zu setzen.

Einer der lautstärksten Gegner des Deals war der prominente Aktionär Piotr Skoczylas. Dieser Shareholder setzte sich vehement gegen den Verkauf an die Wiener Bank ein. Seine Position spiegelte die Bedenken wider, die nicht nur er, sondern auch andere Minderheitsaktionäre hegt. Diese Gruppe forderte einen deutlich höheren Kaufpreis für ihre Anteile an der Permanent TSB. Der Widerstand dieser Aktionäre war ein wesentlicher Faktor dafür, warum der Prozess so lange dauerte und warum 2025 bereits ein erster Anlauf zur Übernahme scheiterte.

Die Auseinandersetzungen zeigten, wie stark die Interessen der Anteilseigner bei solch einem Verkauf auseinandergehen können. Während die Bawag ihren Preis als angemessen ansieht, glauben andere Akteure, dass das Unternehmen mehr wert ist. Diese Diskrepanz führte dazu, dass die Verhandlungen schwierig wurden und externe Beobachter zweifelten, ob der Deal jemals geschlossen werden könnte. Die aktuelle Genehmigung durch die EZB dämpft jedoch die Stimmen der Kritiker.

Finanzielle Details und Marktkontext

Die Permanent TSB Group ist ein bedeutender Akteur im irischen Finanzsektor. Als Privat- und Geschäftsbank mit Hauptsitz in Dublin ist sie fest in der lokalen Wirtschaft verankert. Der irische Staat hält einen Minderheitsanteil von fünfzigfünf Komma fünf Prozent an der Bank. Diese staatliche Beteiligung hat ihre Wurzeln in der Zeit der globalen Finanzkrise, die ab 2008 begann. Damals musste die irische Regierung massiv in die Bankenrettung eingreifen, was das Land fast an den Rand des Staatsbankrotts brachte.

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Trotz dieser historischen Belastung hat sich die irische Bankenlandschaft seitdem erholt. Die Bawag hat sich auf einen Kaufpreis von 1,62 Milliarden Euro für die Übernahme geeinigt. Dieser Preis wurde in einer zweiten Runde von Angeboten festgelegt, nachdem der erste Versuch im Jahr 2025 gescheitert war. Die Minderheitsaktionäre hatten den ursprünglichen Vorschlag abgelehnt, was zu weiteren Verhandlungen führte. Der aktuelle Preis stellt den Kompromiss dar, der notwendig war, um den Prozess voranzutreiben.

Die Höhe der Summe von 1,62 Milliarden Euro unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Deals für die Bawag. Es handelt sich nicht nur um den Erwerb einer Bank, sondern um den Eintritt in einen stabilen und wachsenden Markt. Die Bawag sieht in Irland eine wichtige Säule für ihre zukünftige Expansion. Für die Aktionäre der Permanent TSB bietet der Deal eine Exit-Option zu einem festgelegten Preis, was Unsicherheit nimmt.

Weitere Schritte und Ausblick

Nun liegt der Ball beim irischen Rechtssystem. Die Bawag muss die Zustimmung des High Court erhalten, um die Übernahme rechtlich bindend zu gestalten. Parallel dazu läuft die Kampagne, um die erforderlichen siebzigfünf Prozent der Aktionärsstimmen zu sammeln. Anas Abuzaakouk wird hoffen, dass die regulatorische Freigabe durch die EZB die Glaubwürdigkeit des Deals erhöht und skeptische Shareholder überzeugt. Die Zustimmung des Gerichts ist der letzte große Schritt vor der eigentlichen Vollziehung der Transaktion.

Das Ergebnis wird zeigen, ob die Bawag ihre Expansion in Irland erfolgreich umsetzen kann. Sollte der High Court zustimmen und die Aktionäre mitziehen, wird die Wiener Bank einen ihrer größten internationaler Schritte vollziehen. Für den irischen Finanzmarkt bedeutet dies eine Veränderung der Landschaft, da die Bawag als neuer, starker Akteur auftreten wird. Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend dafür sein, ob die Vision des Managements Realität wird oder der Deal doch noch scheitert.