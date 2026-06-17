EZB erhöht Leitzinsen: Geldpolitik in der Zwickmühle zwischen Inflation und Wachstum

Die Europäische Zentralbank hat im Juni 2024 die Leitzinsen erhöht, um der wieder ansteigenden Inflation entgegenzuwirken. Die Maßnahme hat verzögerte Auswirkungen auf Wirtschaft, Konsum und Sparer. Dieser Artikel analysiert die Hintergründe, die aktuellen Inflationsraten in Österreich und der Eurozone, die erwarteten Folgen für Kreditnehmer und Sparer sowie den schwierigen Kurs der EZB zwischen Preisstabilität und Konjunkturförderung.

Die Europäische Zentralbank hat im Juni 2024 erstmals seit dem Jahr 2023 die Leitzinsen erhöht. Dieser Schritt ist eine direkte Reaktion auf die wieder ansteigende Inflation in der Eurozone , die durch anhaltende Energiepreissteigerungen, unter anderem infolge der Eskalation im Nahen Osten, befeuert wird.

Während die EZB in den vorangegangenen zwei Jahren mit einer lockeren Geldpolitik die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie und geopolitischen Krisen unterstützt hatte, sieht sie nun Handlungsbedarf, um die Preisstabilität zu wahren. Die Inflationsrate in der Euro-Zone bewegte sich zwar zeitweise nahe dem von der Notenbank angestrebten Ziel von zwei Prozent, hat aber zuletzt wieder an Dynamik gewonnen. In Österreich lag die Teuerung im Mai mit 3,7 Prozent deutlich über diesem Richtwert.

Die Zentralbank begründet ihre Entscheidung mit anhaltender Unsicherheit und Aufwärtsrisiken für die Inflation bei gleichzeitig Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum. Diese Gratwanderung zwischen der Bekämpfung von Preissteigerungen und der Unterstützung der Konjunktur ist charakteristisch für die aktuelle geldpolitische Ausrichtung. Die unmittelbare Erhöhung der drei Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte, sodass der Einlagenzins nun bei 2,25 Prozent liegt, ist das zentrale Instrument, um die Inflation zu dämpfen. Die Wirkung solcher Maßnahmen entfaltet sich jedoch nicht schlagartig.

Von einer Zinswende bis zu ihrer spürbaren Wirkung auf Konsum und Investitionen vergehen oft mehrere Monate, manchmal sogar Jahre. Banken geben Zinserhöhungen in der Regel nur verzögert an ihre Kunden weiter. Auch wenn die Sparzinsen in den letzten Monaten leicht angezogen haben, liegen sie mit durchschnittlich 0,44 Prozent für digitale Sparprodukte immer noch weit unter der aktuellen Teuerungsrate.

Das bedeutet, dass klassische Anlageformen wie das Sparbuch die Kaufkraft des Ersparten derzeit nicht schützen können; das Geld auf dem Konto verliert nominal zwar nicht an Wert, real aber aufgrund der Inflation deutlich. Für Verbraucher und Unternehmen wird die neue Geldpolitik in absehbarer Zeit spürbare Konsequenzen haben. Die Kosten für Immobilien- und Konsumkredite werden voraussichtlich steigen, was die Nachfrage nach solchen Finanzierungen dämpfen könnte.

Nach den deutlichen Zinssenkungen der Vergangenheit, die zu einem starken Anstieg der Kreditnachfrage, insbesondere für Wohnbaukredite, geführt hatten, könnte sich dieser Trend nun umkehren. Höhere Finanzierungskosten belasten zudem die Investitionsbereitschaft von Unternehmen, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bremsen kann. Die EZB betont jedoch, dass sie sich noch nicht auf einen festen Zinspfad für die kommenden Monate festlegen möchte. Die weitere Entwicklung der Energiepreise und die daraus resultierende Inflationsprognose bleiben entscheidend.

Sollte sich die Teuerung langfristig dem Ziel von zwei Prozent annähern, bleibt dennoch die Herausforderung, dass das Geld auf niedrig verzinsten Konten weiterhin an Kaufkraft verliert. Die Geldpolitik muss also weiterhin einen schwierigen Balanceakt zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumssicherung vollführen, ohne die Möglichkeit, externe Schocks wie geopolitische Verwerfungen direkt kontrollieren zu können





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