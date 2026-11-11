EY-Studie: KI als Produktivitätstreiber in Österreich bis 2030 etabliert

Gunther Reimoser von Ernst & Young Österreich prognostiziert flächendeckenden KI-Einsatz. Die Studie zeigt Lücken bei Weiterbildung und strategischer Integration.

Ernst & Young (EY) hat eine umfassende globale Untersuchung zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft durchgeführt. Der österreichische EY-Chef Gunther Reimoser erwartet, dass sich neue KI-Prozesse bis zum Jahr 2030 fest in den Unternehmen Österreichs etablieren werden. Diese Prognose stützt er auf Interviews mit Führungskräften aus insgesamt 21 Ländern, wobei die Hälfte dieser Entscheider KI als den wichtigsten Motor für zukünftige Produktivitätssteigerungen identifiziert.

KI als zentraler Treiber für Effizienz

Die Ergebnisse der EY-Studie zeigen ein klares Bild: Fünfzig Prozent der befragten Chief Executive Officers betrachten Künstliche Intelligenz als den entscheidenden Faktor für deutliche Produktivitätsgewinne. In Österreich ist das Thema bereits fester Bestandteil der Agenda jedes Vorstands und jeder Geschäftsführung. Große heimische Konzerne arbeiten aktiv an der Implementierung von KI-Lösungen, wobei die primäre Fragestellung lautet, wie diese Technologie tatsächlich messbare Ergebnisse liefert. Der aktuelle Fokus liegt dabei stark auf der Steigerung von Effizienz und der Optimierung bestehender Prozesse.

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Dennoch erkennen immer mehr Firmen, dass reine Automatisierung nicht den maximalen Mehrwert bietet. Das Setzen von KI auf ineffiziente Arbeitsabläufe führt nur zur Automatisierung schlechter Prozesse, ohne deren Qualität zu verbessern. Entscheidend ist vielmehr das fundamentale Neudenken von Organisationsstrukturen. Hier stellt der anhaltende Fachkräftemangel eine signifikante Hürde dar, da qualifizierte Personen notwendig sind, um solche tiefgreifenden Veränderungen erfolgreich zu steuern.

Lücken bei Weiterbildung und Personalentwicklung

Eines der kritischsten Ergebnisse der Untersuchung betrifft die Investitionsbereitschaft der Unternehmen in die eigene Belegschaft. Laut der Studie investieren lediglich fünfzehn Prozent der Firmen ihre durch KI erzielten Produktivitätsgewinne in Weiterbildungsmaßnahmen. Gunther Reimoner bewertet diesen Wert als viel zu niedrig, da Künstliche Intelligenz nahezu alle Bereiche der Wirtschaft durchdringen wird. Es besteht ein dringender Bedarf an schneller und breiter Schulung der Mitarbeiter im richtigen Umgang mit diesen Technologien.

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Zusätzlich fehlt es vielen Organisationen an Mitarbeitern, die über die notwendige Erfahrung verfügen, um Geschäftsmodelle und operative Strukturen grundlegend zu transformieren. Diese strategische Kompetenz kann Künstliche Intelligenz derzeit nicht ersetzen. Siebenundsiebzig Prozent der Befragten erwarten zudem, dass der Mangel an qualifizierten Fachkräften innerhalb der nächsten drei Jahre zum größeren Wachstumshemmnis wird als der Zugang zu Kapital. Diese Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit, menschliche Expertise und technologische Tools intelligent zu kombinieren.

Drei Phasen der digitalen Transformation

Österreichische Unternehmen befinden sich laut Reimoser in einer zweiten Phase der KI-Nutzung, nachdem die explorative Anfangsphase abgeschlossen ist. In diesem Stadium wird die Breite der Nutzung im operativen Betrieb gemessen, was jedoch noch als unzureichend angesehen wird. Der dritte Schritt erfordert einen klaren Blick auf Kostenreduktionen und messbare Effizienzgewinne. Erst danach können wirklich neuartige, sogenannte KI-native Prozesse, Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden.

Viele Organisationen bewerten den Erfolg ihrer KI-Initiativen derzeit falsch, indem sie lediglich zählen, wie viele Mitarbeiter auf Programme zugreifen oder wie viele Tokens verarbeitet werden. Das eigentliche Ziel muss sein, den Einfluss der Technologie auf für das Geschäftsmodell relevante Kennzahlen messbar zu machen. Dabei liegen die heimischen Unternehmen noch hinter dem Potenzial zurück, könnten den Prozess aber beschleunigen, wenn sie weniger risikoscheu agieren würden.

Risikomanagement und geopolitische Abhängigkeiten

Europäische Unternehmen neigen dazu, regulatorische Maßnahmen wie den AI-Act auf EU-Ebene zwar grundsätzlich sinnvoll zu finden, sehen darin aber auch bremsende Faktoren. Gleichzeitig herrscht Unsicherheit regarding der zukünftigen Kostenstruktur von KI-Anwendungen, da aktuelle Tarife für Anbieter oft nicht gewinnbringend sind. Die Strategie gegen potenzielle Preiserhöhungen durch Anbieterabhängigkeit lautet Diversifizierung. Mehrere Anbieter schaffen Wettbewerb und erhöhen die Resilienz des Unternehmens gegenüber geopolitischen Spannungen.

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Aktuell ist die Auswahl an Anbietern jedoch noch begrenzt. Während Mistral AI ein großer europäischer Akteur ist, steht er technologisch noch nicht auf dem Niveau führender US-Firmen. Es wäre strategisch sinnvoll, sich bei dieser jungen Technologie nicht ausschließlich von den USA abhängig zu machen, da dort etablierte Tech-Riesen über massive Investitionskraft verfügten. Zudem gibt es Anwendungsfälle, in denen der Einsatz von KI nicht kosteneffektiv ist, da der Aufbau einer Datenlandschaft und die Einbindung menschlicher Experten teurer sein können als die direkte Mitarbeit.