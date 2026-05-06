Extremer Trockenstress in Österreich: Landwirtschaft kämpft gegen drohende Ernteausfälle

Massive Dürre in Kärnten und Niederösterreich bedroht die Ernten und die Futterversorgung für Nutztiere, während Landwirte langfristige Bewässerungslösungen fordern.

Die landwirtschaftliche Situation in Kärnten hat ein kritisches Ausmaß erreicht. Vertreter der Landwirtschaftskammer warnten jüngst eindringlich vor den Folgen einer beispiellosen Frühjahrstrockenheit. Sollte in naher Zukunft kein signifikanter Niederschlag von mindestens 50 Litern pro Quadratmeter fallen, rechnen die Experten mit massiven Ernteausfällen, die zwischen 20 und 70 Prozent liegen könnten.

Besonders besorgniserregend ist der Zeitpunkt dieser Dürre. Während Trockenperioden im Spätsommer zwar nicht ungewöhnlich sind, ist eine derart extreme Austrocknung so früh im Jahr für viele Landwirte beispiellos. Siegfried Huber, der Präsident der Landwirtschaftskammer, betonte, dass er in seinen über drei Jahrzehnten als Bauer eine solche Situation noch nie erlebt habe. Die Auswirkungen sind bereits jetzt deutlich spürbar: In einigen Regionen ist der erste Grasschnitt bereits vollständig ausgefallen, was die Futtergrundlage für die Viehhaltung gefährdet.

Die ökologischen und wirtschaftlichen Folgen ziehen sich durch das gesamte Land. Im Lavanttal versiegen bereits Quellen, was dazu führt, dass die Wasserversorgung auf vielen Wiesen komplett zusammengebrochen ist. Um das Überleben der Tiere zu sichern, muss die Feuerwehr in vielen Fällen Wasser transportieren. Auch an den Wasserflächen zeigt sich die dramatische Lage, so liegt der Wasserspiegel im Bleistätter Moor am Ossiacher See bereits 50 Zentimeter unter dem Normalwert.

Besonders problematisch ist die Situation beim Mais, der zwar keimt, jedoch unmittelbar nach dem Austrieb in der ausgetrockneten Erde wieder abstirbt. Zudem bleibt teurer Mineraldünger wirkungslos, da die Pflanzen ohne Wasser nicht in der Lage sind, die Nährstoffe aufzunehmen. Um die drohende Futterknappheit abzufedern, fordern die Landwirte die kurzfristige Freigabe von etwa 9.000 Hektar Biodiversitätsflächen.

Diese Flächen dürfen normalerweise nicht oder nur sehr eingeschränkt bewirtschaftet werden, doch im Angesicht der aktuellen Krise sei die Sicherung des Futters wichtiger als die entsprechenden Prämien. Diese aktuelle Krise wird als deutliches Warnsignal des Klimawandels gewertet. Die Prognosen zeichnen ein düsteres Bild: In einigen Jahrzehnten könnte das Klima in Kärnten dem der norditalienischen Stadt Udine ähneln. Angesichts dieser Entwicklung fordern die Verantwortlichen der Landwirtschaftskammer eine strategische Umstellung auf großflächige Bewässerungssysteme.

Es wird vorgeschlagen, parallel zu geplanten städtischen Wasserschienen auch eine spezielle Bewässerungsschiene für die Landwirtschaft zu prüfen. Eine entsprechende technische Machbarkeitsstudie sei dringend notwendig, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Neben den Feldern leidet auch der Wald massiv. Die durch den Borkenkäfer geschwächten Bestände befinden sich in einem extremen Samenjahr, was die Bäume weiter stresst und die Waldbrandgefahr drastisch erhöht.

Auch auf den Almen bleibt das Gras aufgrund geringer Schneefälle im Winter teilweise braun und vertrocknet. Nicht nur in Kärnten, sondern auch in Niederösterreich ist die Lage alarmierend. Johannes Schmuckenschlager, Präsident der dortigen Landwirtschaftskammer, beschrieb die aktuelle Frühjahrsentwicklung als eine der angespanntesten der letzten Jahre. Durch steigende Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius wird der Trockenstress durch zusätzlichen Hitzestress verstärkt.

Dies beeinträchtigt die Pflanzenentwicklung massiv, insbesondere bei Getreide, das sich derzeit in einer kritischen Wachstumsphase befindet. Jeder weitere Tag ohne Regen reduziert sowohl den Ertrag als auch die Qualität der Ernte. Auch hier leiden frisch angebaute Kulturen wie Mais unter der mangelnden Bodenfeuchte. Auf exponierten Flächen besteht bereits die Gefahr, dass die Grasnarbe vollständig ausbrennt, was nachhaltige Schäden für die Bodenfruchtbarkeit bedeuten würde.

Die Landwirtschaft steht somit vor einer existenziellen Herausforderung, die ein sofortiges Handeln und eine langfristige Anpassung an die neuen klimatischen Realitäten erfordert





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