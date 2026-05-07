Extreme Trockenheit in Oberösterreich: Flüsse trocken, Fische in Gefahr

Die anhaltende Dürre in Oberösterreich führt zu dramatischen Folgen für die Natur. Mehrere Flüsse sind ausgetrocknet, Fische leiden unter Sauerstoffmangel, und die Wasserqualität verschlechtert sich. Landesrat Stefan Kaineder warnt vor den langfristigen Auswirkungen des Klimawandels.

Die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen hat in Oberösterreich immer sichtbarere Spuren hinterlassen. Zahlreiche kleinere Flüsse und Bäche führen nur noch wenig Wasser, einige sind bereits vollständig ausgetrocknet.

Besonders betroffen sind laut dem Land Oberösterreich der Hainbach im Mattigtal sowie der Kühbach in Mattighofen. Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder betont die dramatischen Folgen: Diese Entwicklung zeigt deutlich die Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels. Längere Dürre- und Hitzeperioden werden immer häufiger. Die Auswirkungen treffen Tiere und Natur massiv.

Sinkende Wasserstände verengen den Lebensraum der Fische, während die steigenden Wassertemperaturen durch die Hitze zu Sauerstoffmangel führen. Wenn sich die Fische nicht in kühlere oder tiefere Zonen zurückziehen können, droht ein massives Fischsterben, so Kaineder.

Zudem leidet auch die Wasserqualität. Da weniger Wasser in den Flüssen fließt, werden Nährstoffe aus Kläranlagen schlechter verdünnt. Dies kann zu Algenblüten und weiterem Sauerstoffmangel führen. Die Gewässeraufsicht des Landes dokumentiert die trockengefallenen Abschnitte nun genau.

Für Kaineder ist klar: Der Klimawandel ist keine abstrakte Bedrohung mehr. Er verändert unser Land und unsere Natur nachhaltig. Experten warnen, dass solche Extremwetterlagen in Zukunft noch häufiger auftreten könnten. Die Folgen für die Ökosysteme sind bereits jetzt spürbar.

Besonders betroffen sind nicht nur die Gewässer, sondern auch die Landwirtschaft, die unter den trockenen Bedingungen leidet. Die Landesregierung hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen zu lindern, darunter die Überwachung der Wasserstände und die Unterstützung der betroffenen Regionen. Dennoch bleibt die Situation angespannt, und es wird dringend nach langfristigen Lösungen gesucht, um die Folgen des Klimawandels abzufedern





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