Extreme Hitzewellen über Europa: Temperaturen bis zu 15 Grad über dem Durchschnitt erfasst

Extreme Hitzewellen haben Europa erfasst. Die UNO erwartet bis 2030 weitere Rekordjahre. Die französische Regierung hat eine Krisensitzung abgehalten.

Extreme Hitzewelle n über Europa: Temperaturen bis zu 15 Grad über dem Durchschnitt erfasst. Die UNO erwartet bis 2030 weitere Rekordjahre. Die französische Regierung hielt eine Krisensitzung ab, da mehr als die Hälfte des Landes neue Temperaturrekorde für den Monat verzeichnete.

In Frankreich herrscht wegen der extremen Hitze Ausnahmezustand. Mit 37,8 Grad wurde im westfranzösischen Angoulême-La Couronne ein neuer Mai-Rekord aufgestellt. Zwei Menschen starben bei Sportveranstaltungen in Paris und im Großraum Lyon. Auch Tennisprofi Jannik Sinner kollabierte.

Die Temperaturen liegen derzeit zehn bis 15 Grad über den für die Jahreszeit üblichen Werten. Verantwortlich ist eine riesige Hitzeglocke, die durch heiße, trockene Luft aus der Sahara gespeist wird. Für UNO-Klimachef Simon Stiell ist das ein Warnsignal. Die extremen Temperaturen seien eine brutale Erinnerung an die sich verschärfenden Folgen der Klimakrise.

Die UNO erwartet zwischen 2026 und 2030 weitere Rekordjahre. Besonders drastisch: In einer Grundschule im südwestfranzösischen Soustons wurden unter einem Glasdach bis zu 53 Grad gemessen. Ein Kind wurde ohnmächtig, mehrere übergaben sich. In elf Départements, darunter Paris, gilt die zweithöchste Warnstufe Orange. Erst ab Sonntag wird ein allmählicher Temperaturrückgang erwartet





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