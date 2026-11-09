Explosion im Stahlwerk Türkei: 17 Tote und 12 Verletzte in Izmir

Schwere Explosion in der Türkei tötet 17 Arbeiter. Untersuchung auf Fahrlässigkeit nach Kranunfall mit 120 Tonnen flüssigem Stahl bei Habas-Konzern.

Bei einer schweren Industrieexplosion in der Türkei sind am Montag mindestens 17 Arbeiter ums Leben gekommen. Der tödliche Vorfall ereignete sich auf dem Werksgelände des Habas-Konzern s in der Nähe der Millionenstadt Izmir. Zwölf weitere Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären.

Ablauf der Katastrophe und technisches Versagen

Die Explosion wurde durch einen schweren Kranunfall mit flüssigem Stahl ausgelöst. Ein Augenzeuge berichtete, dass ein Kranseil riss und rund 120 Tonnen flüssiger Stahl auf einen Hochofen stürzten. Beim Kontakt des heißen Metalls mit Wasser kam es zu einer heftigen Detonation. Der Gouverneur der Provinz Izmir, Süleyman Elban, bestätigte, dass Arbeiten zum Austausch eines Kessels durchgeführt wurden, als das Gerät in den Ofen fiel.

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Die Wucht der Explosion war so stark, dass sie sich wie ein Erdbeben anfühlte. Auf Bildern vom Ort des Geschehens waren große Rauchwolken und Flammen zu sehen, die über der Fabrik aufstiegen. Ein Brand brach auf dem Gelände des Stahlwerks aus. Die Opfer wurden vor Ort tot geborgen oder in die Umgebungskrankenhäuser eingeliefert. Die genauen Todesumstände sind noch nicht vollständig dokumentiert.

Politische Reaktionen und Forderungen nach Aufklärung

Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte eine umfassende Klärung des tragischen Vorfalls. Er betonte, dass sofort untersucht werden müsse, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob Fahrlässigkeit im Spiel war. Diese Aussage unterstreicht die politische Dringlichkeit der Situation. Die Regierung verlangt Transparenz von den Verantwortlichen im Industriezweig.

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Auch die Oppositionspartei DEM forderte eine vollständige Aufklärung möglicher Versäumnisse. Sie bezeichnet den Vorfall als inakzeptabel und kritisierte die Sicherheitsstandards. Arbeitnehmerverbände machen seit langem auf Probleme im Werk aufmerksam. Sie betonen, dass Sicherheitsmängel bereits vorher bekannt gewesen sein könnten. Diese Stimmen erhöhen den Druck auf die Unternehmensleitung.

Konsequenzen für Opfer und betroffene Gemeinschaft

Die Situation vor Ort ist extrem angespannt. Ein Bruder eines der Todesopfer zündete sich aus Protest selbst an, wie türkischen Medienberichten zufolge. Er wurde von Umstehenden gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Verletzten war zunächst unklar. Bereitschaftspolizei blockiert den Zugang zum Gelände, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Bürgermeister von Izmir, Cemil Tugay, bestätigte, dass die Opfer Arbeiter des Stahlwerks sind.

Habas wollte sich auf Anfrage von AFP nicht dazu äußern. Medienberichte zeigen, dass in den vergangenen zehn Jahren mindestens elf Arbeiter bei der Arbeit in der Fabrik in Aliaga ums Leben kamen. Aliaga liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Izmir. Diese historische Zahl verdeutlicht das wiederkehrende Risiko. Die Gemeinschaft fordert nun konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes. Die Untersuchung wird weitere Monate in Anspruch nehmen.