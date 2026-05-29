Explosion bei Test der New Glenn-Rakete von Blue Origin

Die leistungsstarke Schwerlastrakete New Glenn des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist in der Nacht auf Freitag vor einem geplanten Start explodiert. Die NASA werde eine Untersuchung des Vorfalls unterstützen und dann über mögliche Auswirkungen auf eigene Programme informieren.

Die leistungsstarke Schwerlastrakete New Glenn des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist in der Nacht auf Freitag vor einem geplanten Start explodiert. Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida war auf einem Livestream eine große Explosion samt riesigem Feuerball zu sehen.

Bei dem Test habe es eine Unregelmäßigkeit gegeben, teilte Blue Origin auf der Plattform X mit. Es werden keine Mitarbeiter vermisst. Sobald wir mehr wissen, werden wir die Informationen weitergeben. Multimilliardär Bezos schrieb auf X, die Untersuchung der Ursache des Unglücks erfolge bereits.

Sehr harter Tag, aber wir werden wieder aufbauen, was auch immer wieder aufgebaut werden muss, und wir werden wieder fliegen. Es lohnt sich. Die New Glenn-Rakete hatte es beim Erstflug direkt ins All geschafft. Beim zweiten Flug rund zehn Monate später brachte die Rakete zwei Marsorbiter der US-Raumfahrtbehörde NASA ins All.

Auch der dritte Start im April verlief erfolgreich, allerdings wurde danach ein Satellit auf eine falsche Umlaufbahn gebracht. Die Explosion ist dabei ein großer Rückschlag. Raketen sind schwierig, kommentierte Konkurrent Elon Musk auf der Plattform X ein Video der Explosion.

Die NASA werde eine Untersuchung des Vorfalls unterstützen und dann über mögliche Auswirkungen auf eigene Programme informieren, schrieb NASA-Chef Jared Isaacman auf X. Die Explosion ist ein großer Rückschlag für Blue Origin und ihre Pläne, dem Unternehmen SpaceX Konkurrenz zu machen. Die NASA arbeitet bei ihrem Mondprogramm mit Blue Origin zusammen und ist mehr denn je auf die Kooperation mit privaten Unternehmen angewiesen. Die USA seien gekommen, um zu bleiben, hieß es bei der Veranstaltung.

Für Dutzende Missionen sollen Landefähren, Mondrover und auch Drohnen zum Einsatz kommen. Die Mondbasis soll in drei Phasen entstehen, die erste beginnt heuer und soll im besten Fall 2029 abgeschlossen sein. Alleine in diesem Jahr soll es dafür noch drei unbemannte Missionen zum Mond geben, an der dritten soll auch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) beteiligt sein





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