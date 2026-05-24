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Experten warnen vor Gefahr im Wasser, auch bei sommerlichen Temperaturen

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Experten warnen vor Gefahr im Wasser, auch bei sommerlichen Temperaturen
{ Term: BewahrenType: Keyword }{ Term: Freibäder
📆24/05/2026 15:50:00
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Experten warnen eindringlich vor den Gefahren im Wasser, besonders in den warmen Wochenenden, vor dem historischen Trend, viele Menschen an Seen und Flüsse abzuholen. Bei der österreichischen Oberwasserbehörde sind acht Todesfälle im Durchschnitt pro Jahr durch Ertrinken registriert. Besonders tragisch: Auch Kinder sind betroffen. Dagegen warnt das Kuratorium besonders für mangelnde Schwimmkenntnisse in Österreichern und mangelnde Schwimmerfahrung innerhalb der Familien. Es rät deshalb, nach dem Winter die eigenen Schwimmkenntnisse zu verbessern und Schutzausrüstung wie Schwimmbojes für längere Schwimmstrecken zu tragen.

Experten warnen eindringlich vor den Gefahren im Wasser, vor allem vor dem historischen Trend, viele Menschen an warmen Wochenenden in Freibäder, Seen und Flüsse abzuholen.

Bei der österreichischen Oberwasserbehörde sind durchschnittlich acht Todesfälle pro Jahr durch Ertrinken verzeichnet. Besonders tragisch: Auch Kinder sind betroffen. Neun Prozent der Opfer sind Kinder, während etwa die Hälfte aller Ertrunkenen zwischen 15 und 64 Jahren alt ist. Ertrinken selbst ist ein großes Problem, jedes Jahr verletzen sich laut KFV mehr als 4.000 Menschen in Hallen- und Freibädern so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen.

Das Kuratorium warnt besonders für mangelnde Schwimmkenntnisse in Österreichern und für mangelnde Schwimmerfahrung innerhalb der Familien. Das Kuratorium rät deshalb, nach dem Winter die eigenen Schwimmkenntnisse wieder aufzufrischen und für längere Schwimmstrecken Schutzausrüstung wie Schwimmbojes zu tragen. Vor allem ist es wichtig, nie alleine in freien Gewässern zu schwimmen und immer in Sichtweite anderer zu bleiben

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