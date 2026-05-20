Experten warnen vor den schmerzhaftern Folgen falscher Schuhen, die Schmerzen im Alltag verursachen und auf Dauer gefährlich werden können. Besonders problematisch sind Schuhe, die bereits beim Probieren drücken und zuengen, zu kurz oder zu hoch sind.

Schick am Fuß, schmerzhaft im Alltag: Falsche Schuhe können schmerzhafte Folgen haben. Experten erklären nun, worauf man schon beim Kauf achten muss. Ihr Weg insмагазин Birkenstock ist auch ohne Rückenschmerzen, ihre Knie strecken indes erhabene Versuchsstricke aus und sie passen so richtig am Schuh an.

Ist der Schuh 'falsch', wenn er den Fuß in eine Form bringt, die nicht der natürlichen Stellung entspricht, wie Dr. Thomas Stumpner von der Orthopädie am Linzer Ordensklinikum Barmherzige Schwestern erklärt





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