Experiment im Tiertransporter: Aktivistin prangert Missstände an

Isabell Eckl vom Verein gegen Tierfabriken protestierte in einem Tiertransporter-Nachbau, um auf die Bedingungen von Lebendtiertransporten aufmerksam zu machen. Die Aktion vor dem Wiener Parlament und die Demonstration vor der Berglandhalle sollten die Öffentlichkeit sensibilisieren.

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Die Dauer des Experiments war kein Zufall: Rinder, Schafe und Ziegen dürfen gemäß der EU-Tiertransport-Verordnung 29 Stunden – inklusive einer Stunde Pause – transportiert werden. „Eigentlich müssen die Tiere während des Transports Zugang zu Wasser haben, das entspricht aber leider oft nicht der Realität, daher habe ich auch während der 29 Stunden nichts getrunken oder gegessen“, sagt Eckl. Es sei eine belastende Erfahrung gewesen: „In so einem Transporter, auf so engem Raum, ist es einfach extrem beklemmend. Man hat den Drang sich zu bewegen, gleichzeitig ist es so gut wie unmöglich, sich auszustrecken.“ Vor einer Woche demonstrierten Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken vor der Berglandhalle. Isabell Eckl war eine von ihnen. Die 32-Jährige über ihre Recherchen zu Lebendtiertransporten, Misshandlungen bei Versteigerungen – und was Tierschützer aufhorchen lässt. Frau Eckl, Sie und weitere Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) haben am vergangenen Mittwoch vor der Berglandhalle demonstriert. Warum genau dort? Die Wahl der Berglandhalle war kein Zufall, erklärt Isabell Eckl. Dort findet regelmäßig die Versteigerung von Nutztieren statt. Der VGT hat schon mehrfach gegen die Zustände bei diesen Versteigerungen protestiert. „Die Tiere werden dort zusammengepfercht, sind dem Stress und Lärm ausgesetzt und werden zum Teil ohne Rücksicht auf ihr Wohlergehen behandelt“, so Eckl. Die aktuellen Zustände seien untragbar. Die Demonstartion richtete sich gegen die Missstände im Nutztierhandel, insbesondere gegen die Bedingungen bei Versteigerungen und die Lebendtiertransporte. Eckl thematisierte auch die langen Transportzeiten für Tiere, die oft ohne ausreichende Versorgung mit Wasser und Futter stattfinden. Sie wies darauf hin, dass die EU-Verordnung zwar Regeln für Tiertransporte festlegt, diese aber oft nicht eingehalten werden und die Tiere unnötigem Leid ausgesetzt sind. Das Experiment im Nachbau eines Tiertransporters vor dem Parlament sollte die Öffentlichkeit auf diese Missstände aufmerksam machen und ein Bewusstsein für die Lebensbedingungen der Tiere schaffen. Eckl verdeutlichte, dass die 29-stündige Dauer des Experiments bewusst gewählt wurde, um die Transportzeiten gemäß der EU-Verordnung zu simulieren. Die Erfahrung im Transporter sei äußerst belastend gewesen, da der begrenzte Raum und die Enge ein Gefühl der Beklemmung auslösten und die Möglichkeit zur Bewegung stark einschränkten. Sie betonte, dass die Tiere in realen Transporten oft noch größeren Belastungen ausgesetzt seien.\Die Demonstration vor der Berglandhalle war Teil einer umfassenderen Kampagne des VGT, um auf die Missstände in der Nutztierhaltung und im Handel aufmerksam zu machen. Ziel ist es, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und politische Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes zu fordern. Eckl und ihre Mitstreiter setzen sich für eine bessere Behandlung der Tiere ein und fordern strengere Kontrollen der Tiertransporte und der Bedingungen bei Versteigerungen. Sie fordern eine Reduzierung der Transportzeiten und eine Verbesserung der Versorgung der Tiere während des Transports, um unnötiges Leid zu verhindern. Der Verein gegen Tierfabriken plant weitere Aktionen und Proteste, um das Bewusstsein für die Problematik zu schärfen und die Politik zum Handeln zu bewegen. Die Aktivisten betonen die Notwendigkeit einer ethischeren Behandlung von Nutztieren und fordern eine transparente und verantwortungsvolle Gestaltung des Nutztierhandels. Die Kampagne des VGT richtet sich nicht nur an die Politik, sondern auch an die Verbraucher. Die Aktivisten appellieren an die Verbraucher, ihre Kaufentscheidungen zu überdenken und Produkte aus tierfreundlicherer Haltung zu bevorzugen. Sie sehen in der Veränderung des Konsumverhaltens einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Tierschutzes. Die Demonstration in Wien und die Aktionen in Bergland sind Teil einer langfristigen Strategie des VGT, um die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und nachhaltige Veränderungen im Umgang mit Nutztieren zu erreichen. Die Aktivisten sind überzeugt, dass nur durch gemeinsames Handeln von Politik, Wirtschaft und Verbrauchern eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Tiere möglich ist.\Die Erfahrung von Isabell Eckl im Tiertransporter-Nachbau verdeutlichte eindrücklich die physischen und psychischen Belastungen, denen Tiere auf Transporten ausgesetzt sind. Die Enge, der Lärm und die fehlende Möglichkeit zur Bewegung sind nur einige der Faktoren, die das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigen. Die Demonstration des VGT ist ein wichtiges Signal für eine Veränderung in der Nutztierhaltung. Der Verein fordert eine grundlegende Überprüfung der Tiertransportbestimmungen und die Einführung strengerer Kontrollen. Die Aktivisten setzen sich für eine Verkürzung der Transportzeiten und eine bessere Versorgung der Tiere während der Transporte ein. Sie betonen die Notwendigkeit, das Tierwohl in den Mittelpunkt der Gesetzgebung und der Praxis zu stellen. Die Kampagne des VGT zeigt, dass die Tierschutzbewegung weiterhin aktiv ist und sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Tiere einsetzt. Die Proteste und Aktionen des Vereins tragen dazu bei, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und politische Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes zu fördern. Die Aktivisten sind entschlossen, ihre Arbeit fortzusetzen, um sicherzustellen, dass Tiere in der Nutztierhaltung und im Handel besser behandelt werden





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