Exklusive Privatinsel in der Lagune von Venedig: Das nachhaltige Erbe der Familie Swarovski zum Verkauf

Eine luxuriöse Privatinsel nahe Torcello mit einer Villa, Bio-Weinbau und einer Geschichte seit dem 15. Jahrhundert wird für 24 Millionen Euro angeboten.

In der malerischen Lagune von Venedig , einem Ort, der seit jeher für seine Architektur und seine mystische Atmosphäre bekannt ist, steht nun ein außergewöhnliches Immobilien objekt zum Verkauf.

Eine private Insel, die in unmittelbarer Nähe der historischen Insel Torcello liegt, wurde über das renommierte Maklerhaus Sotheby's International Realty auf den Markt gebracht. Der geforderte Preis für dieses exklusive Refugium beläuft sich auf rund 24 Millionen Euro. Die Insel ist nicht nur eine Immobilie, sondern ein Symbol für luxuriösen Rückzug und ökologische Weitsicht. Ursprünglich wurde das Gelände im Jahr 1986 von Gernot Langes-Swarovski, dem verstorbenen Patriarchen des weltberühmten Kristallimperiums Swarovski, erworben.

Sein Ziel war es, an diesem abgeschiedenen Ort eine Oase der Ruhe zu schaffen, die sowohl dem persönlichen Rückzug als auch einem nachhaltigen Lebensstil gewidmet ist. Das Anwesen besticht durch eine beeindruckende Ausstattung, die den höchsten Ansprüchen an Komfort und Ästhetik gerecht wird. Im Zentrum der Insel befindet sich eine luxuriöse Villa, die über insgesamt neun großzügig geschnittene Schlafzimmer und neun ebenso hochwertige Badezimmer verfügt. Damit bietet das Haus ausreichend Platz für eine große Familie oder anspruchsvolle Gäste.

Neben dem Hauptgebäude gibt es eine moderne Salzwasser-Poolanlage, die zum Entspannen einlädt, sowie eine separate landwirtschaftliche Struktur, welche die Autarkie der Bewohner unterstützt. Ein besonderes architektonisches Detail ist die kleine, private Kapelle auf dem Gelände, die dem Ort eine spirituelle Note verleiht. Da die Insel ausschließlich per Boot erreichbar ist, gehören zur Ausstattung auch private Bootsanleger, eine eigene Bootswerkstatt sowie mehrere Boote, die den Transport zwischen der Insel und dem venezianischen Festland oder den benachbarten Inseln sicherstellen.

Die Geschichte dieser besonderen Insel ist tief in der Vergangenheit verwurzelt und reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit diente das Areal primär als Kloster- und Garteninsel, was die heutige friedvolle Ausstrahlung des Ortes erklärt. Später wandelte sich die Nutzung der Insel, und sie wurde zeitweise für die Fischzucht eingesetzt, was typisch für die wirtschaftliche Nutzung der Lagunenlandschaft in Venedig war.

Geografisch liegt die Insel strategisch günstig, jedoch ausreichend isoliert zwischen den bekannten Inseln Burano, Mazzorbo und Torcello. Diese Lage garantiert eine absolute Privatsphäre, während die kulturellen Schätze der Umgebung dennoch in kurzer Zeit erreichbar bleiben. In den letzten Jahrzehnten wurde die Insel unter der Leitung von Gernot Langes-Swarovski und später durch seinen Stiefsohn René Deutsch und dessen Ehefrau Sandra zu einem Zentrum für Nachhaltigkeit und Kunst transformiert.

Nach Stationen in der Schweiz und Australien fanden das Paar und die Familie hier einen neuen Lebensmittelpunkt. Sie entwickelten das Gelände konsequent weiter und setzten auf ökologische Projekte. Ein besonderes Highlight ist der Anbau von Bio-Wein, der unter strengen Nachhaltigkeitsaspekten erfolgt.

Darüber hinaus wurde die Insel als Ort für Meditation und als Residenz für Künstler genutzt, wodurch ein intellektueller und kreativer Austausch gefördert wurde. Die Kombination aus landwirtschaftlicher Tradition und moderner ökologischer Forschung macht die Insel zu einem Vorreiter in Sachen nachhaltiger Landnutzung in einer sensiblen Umgebung wie der venezianischen Lagune. Um die langfristige Zukunftsfähigkeit des Anwesens zu gewährleisten, wurden in den vergangenen Jahren signifikante Investitionen getätigt. Besonders hervorzuheben ist die Errichtung eines neuen technischen Zentrums.

Diese Anlage ist darauf ausgelegt, die Energieversorgung und die Ressourcenverwaltung der Insel auf eine nachhaltige Basis zu stellen, sodass der ökologische Fußabdruck minimiert wird. Für einen potenziellen Käufer bedeutet dies, dass nicht nur eine luxuriöse Immobilie erworben wird, sondern ein voll funktionsfähiges System, das modernen Umweltstandards entspricht.

Der Verkauf dieser Insel markiert das Ende einer Ära für die Familie Swarovski an diesem Ort, öffnet jedoch die Tür für einen neuen Besitzer, der die Vision von Luxus, Privatsphäre und ökologischer Verantwortung weiterführen möchte





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venedig Privatinsel Swarovski Nachhaltigkeit Luxusimmobilien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Heldenplatz in Wien: Ergebnisse einer AktionMitarbeiter des Hauses der Geschichte Österreich haben Menschen befragt, wie sie den Heldenplatz nutzen und wie er sich verändern sollte. Die Ergebnisse sind nun bekannt.

Read more »

Waldviertlerin glänzt in einer echten MännerdomäneDas Sportholzfällen hat eine lange, über 150-jährige Tradition und wird daher oft als „The Original Extreme Sport“ bezeichnet. In Budapest fand jetzt ...

Read more »

Entdeckung einer riesigen fächerförmigen Beckenprovinz unter dem ostantarktischen EisschildEin internationales Forschungsteam hat ein zusammenhängendes System flacher V‑förmiger Becken unter dem ostantarktischen Eisschild identifiziert, das zu den größten bekannten geologischen Beckensystemen der Erde zählt und wichtige Auswirkungen auf die Eisbewegung und subglaziale Prozesse haben könnte.

Read more »

Verkauf von Swarovskis Insel Santa Cristina in der Lagune von Venedig | Tiroler Tageszeitung OnlineDie Insel ist nur per Boot erreichbar und liegt abgeschieden zwischen den Inseln Burano, Mazzorbo und Torcello. Sie wird für rund 24 Millionen Euro angeboten.

Read more »