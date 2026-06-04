Exklusive Partnervermittlungen boomt: Ein Jahr lang unbegrenzter Zugang kostet bis zu 46.500 Euro

Die exklusive Partnervermittlung boomt, und viele Menschen sind bereit, viel Geld auszugeben, um die richtige Beziehung zu finden. Die Agentur Maclynn International bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter eine Private Search, bei der Kriterien vonsucht werden müssen. Auch die globalen Partnervermittlungsborse Ivy Relations bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen an, die sehr teuer sind.

Die exklusive Partnervermittlung boomt: Ein Jahr lang unbegrenzter Zugang kostet bis zu 46.500 Euro, eine individuell zugeschnittene Service für sehr konkrete Erwartungen kostet mindestens 81.000 Euro.

Die Agentur Maclynn International bietet zusätzlich eine Private Search an, bei der Kriterien vonsucht werden müssen. Bei der globalen Partnervermittlungsborse Ivy Relations zahlt man für maßgeschneiderte Dienstleistungen sogar über 116.000 Euro. Die Psychologin und Leiterin der Partnervermittlungsagentur Maclynn International, Rachel MacLynn, erklärt, dass Coaching ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist, um einen wirklich passenden Partner zu finden. Die Agentur hilft dabei, das Selbstbild und die Wünsche neu zu definieren.

Auch immer mehr Menschen in ihren Dreißigern steigen in dieses Segment ein, wobei sich klare Unterschiede in den Erwartungen zeigen. Frauen legen häufiger Wert auf Einkommen, Beruf und Körpergröße, Männer dagegen stärker auf Alter, Aussehen und Gewicht. Der Markt für Luxus-Partnervermittlungen boomt gerade jetzt, da viele Menschen sich bewusster geworden sind, wie wichtig die richtige Beziehung ist. Eine Umfrage von Forbes Health/One Poll ergab, dass 78 Prozent der Singles von Dating-Apps genervt sind.

Eine weitere Studie ergab, dass junge Frauen häufig sexueller Belästigung ausgesetzt sind. Zudem soll vielen Menschen angesichts anhaltender Krisen bewusster geworden sein, wie wichtig die richtige Beziehung ist. Das bestätigt auch eine Harvard-Langzeitstudie: Starke persönliche Beziehungen sind der wichtigste Faktor für Glück, Gesundheit und ein langes Leben. Entsprechend wächst auch die Bereitschaft, in bestehende Beziehungen zu investieren - etwa durch Ausgaben für Paartherapie und gemeinsame Retreats





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